ZHANGJIAGANG, Chine, 10 octobre 2025 /CNW/ - Le 8 octobre, Jiangsu Shagang Group Co., Ltd. (Shagang) a organisé une cérémonie au gymnase de Shagang pour souligner son 50e anniversaire. Des dirigeants de l'entreprise, des employés retraités, des représentants de la main-d'œuvre et des représentants municipaux de Zhangjiagang ont assisté à l'événement pour réfléchir aux cinq décennies de progrès de l'entreprise et présenter un plan prospectif pour une croissance continue et durable.

Shagang Group présente des plaques commémoratives à des représentants d’employés retraités (PRNewsfoto/Jiangsu Shagang Group Co.,Ltd.)

Une vidéo spéciale soulignant les 50 ans d'histoire de Shagang a été présentée lors de l'événement. On y explique comment l'entreprise, fondée en 1975 avec son propre capital de démarrage de 450 000 yuans en tant que petite usine de laminage le long du fleuve Yangtze, est devenue un important producteur mondial d'acier avec une production annuelle d'acier de plus de 40 millions de tonnes et des actifs totaux de plus de 300 milliards de yuans.

Shen Bin, président du conseil d'administration et secrétaire du parti de Shagang Group, a déclaré qu'au cours des cinq dernières décennies, l'entreprise est restée fermement enracinée dans l'industrie sidérurgique, continuant de mettre l'accent à long terme sur l'excellence opérationnelle et l'innovation. Il a souligné que Shagang a bâti cinq forces fondamentales : une discipline stratégique fondée sur l'uniformité et la persévérance; un esprit d'innovation axé sur la technologie et le leadership; l'excellence opérationnelle obtenue grâce à la précision et à la rentabilité; une culture axée sur les personnes qui valorise les talents et l'engagement; et un état d'esprit collaboratif axé sur l'ouverture, le partenariat et le succès commun. Ensemble, ces cinq forces jettent les bases du succès et de la compétitivité continus de Shagang sur le marché mondial.

À l'avenir, Shagang continuera de poursuivre son objectif de devenir une entreprise sidérurgique de calibre mondial en mettant l'accent sur la rentabilité, l'efficacité et le perfectionnement des talents. L'entreprise se concentre sur la création d'une organisation novatrice, efficace, de haute qualité, intelligente, respectueuse de l'environnement et responsable. Les priorités stratégiques de Shagang comprennent le renforcement de ses activités principales de fabrication de l'acier, l'amélioration de la valeur et du rendement de sa chaîne d'approvisionnement de l'acier, l'expansion et le renforcement de son écosystème industriel, ainsi que la poursuite d'une diversification équilibrée et synergique. Ces initiatives sont conçues pour accélérer la transformation de l'entreprise vers une croissance haut de gamme, intelligente et durable, assurant ainsi le succès à long terme de Shagang en tant que chef de file de confiance dans l'industrie sidérurgique mondiale.

