Cette entreprise technologique avant-gardiste demeure déterminée à répandre la chaleur dans le monde entier grâce à sa technologie d'impression 3D.

NEW YORK, 4 novembre 2021 /CNW/ - Creality 3D (Creality), fabricant chinois d'imprimantes 3D, présentera ses dernières offres au pavillon du Brésil à l'Expo 2020 de Dubaï, le 4 novembre 2021. Il s'agit de la seule marque d'impression 3D à avoir été invitée par un pavillon national lors de l'exposition. C'est la première fois que la marque d'impression 3D s'associe au gouvernement brésilien sur la scène internationale.

Cette coopération découle de l'objectif permanent de Creality qui consiste à répandre la chaleur dans le monde entier grâce à sa technologie d'impression 3D.

En juin 2021, l'Agence spatiale brésilienne (AEB) a signé un accord avec la National Aeronautics and Space Administration (NASA) afin de se joindre au programme Artemis, ce qui a suscité un regain soudain d'intérêt auprès de la population brésilienne en ce qui concerne l'espace et les voyages spatiaux. Dans le cadre d'une évaluation exhaustive des partenaires potentiels à l'échelle mondiale, un représentant du programme (Alex) a souligné l'expertise approfondie de Creality dans le domaine de la technologie d'impression 3D et l'engagement continu de cette dernière envers la responsabilité sociale des entreprises. À la suite d'une discussion enrichissante avec le chef de la direction et cofondateur de Creality, Ao Danjun, Alex a parlé en termes élogieux de la marque d'impression 3D. Cet échange a notamment facilité l'établissement du projet de robotique spatiale.

Lancé par Creality en collaboration avec le ministère brésilien de l'Éducation et de la Culture, le ministère brésilien de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, l'Agence spatiale brésilienne et l'Université de Brasilia, le projet de robotique spatiale vise à améliorer l'éducation partout au Brésil en faisant la promotion des applications d'impression 3D qui ont été mises en œuvre dans 250 écoles d'un bout à l'autre du pays. Creality a fourni toutes les imprimantes 3D nécessaires au projet, y compris les modèles Ender-3, Ender-7, CR-30, CR-6 SE, Sermoon D1, CR-200B et HALOT-ONE, en plus des filaments d'acide polylactique (PLA) et des scanneurs de modélisation 3D CR-Scan 01. L'objectif est d'accroître l'intérêt des étudiants pour l'impression 3D et de stimuler leurs capacités créatives en leur enseignant comment imprimer grâce à l'application du modèle de robotique spatiale. En outre, Creality a été reconnue par la collectivité locale comme le « créateur de capsules » à la suite de reportages sur le projet qui ont été présentés par plusieurs médias brésiliens faisant autorité, dont TV Brasil.

Au cours de l'exposition à Dubaï, et de concert avec l'Agence brésilienne de promotion du commerce et de l'investissement et de Funetec, Creality présentera un large éventail de nouveaux modèles, notamment les modèles Ender-3 S1, CR-10 Smart Pro et Sermoon V1.

Creality est la plus importante marque mondiale d'impression 3D grand public. Soutenue par un portefeuille comprenant la série CR, la série Ender, une série de modèles entièrement fermés et une série de modèles en résine, et par l'application Creality Cloud et l'écosystème des accessoires d'impression 3D de l'entreprise, elle continue d'améliorer l'expérience utilisateur, tout en mettant en place une stratégie et une feuille de route favorisant la croissance et l'expansion futures de l'entreprise.

À l'avenir, Creality entend poursuivre son engagement à répandre la chaleur dans le monde entier grâce à sa technologie d'impression 3D. Sa mission demeure de rendre ses imprimantes 3D conviviales de haute technologie accessibles à des milliers de foyers, dans le but d'offrir une expérience concrète d'impression 3D.

