Le DUPIXENT(MC) (dupilumab) reçoit une recommandation positive de l'INESS pour le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère chez les adolescents

MISSISSAUGA, ON, le 14 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Sanofi Canada est fière d'annoncer que l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a recommandé positivement l'utilisation du DUPIXENTMC(dupilumab) chez les résidents québécois âgés de 12 à 17 ans souffrant de dermatite atopique modérée à sévère chez qui la maladie n'est pas prise en charge adéquatement par leur traitement actuel et lorsque certaines conditions spécifiques sont rempliesi. De plus amples informations sur la recommandation de l'INESSS, y compris les critères recommandés pour le remboursement, sont disponibles sur le site Web de l'INESSS.

« La dermatite atopique modérée à sévère a un impact important, à la fois physique et émotionnel, sur les patients, et peut se révéler d'autant plus dévastatrice pour les adolescents qui en souffrent durant ces années formatrices de l'adolescence » a déclaré Marissa Poole, Chef nationale, Sanofi Canada et Directrice générale, Sanofi Genzyme Canada. « Grâce à cette recommandation de l'INESSS, les adolescents, et leurs aidants qui jouent souvent un rôle essentiel auprès d'eux et facilitent la prise en charge de leur maladie, auront maintenant accès au DUPIXENTMC. »

Le DUPIXENTMC est actuellement remboursé par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)ii et le programme des services de santé non assurés (SSNA) pour les patients âgés de 18 ans et plus souffrant de dermatite atopique modérée à sévère. Tout récemment, le Comité canadien d'expertise sur les médicaments (CCEM) de l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) a publié une recommandation visant à ce que le DUPIXENTMC (dupilumab) soit remboursé par les régimes publics d'assurance-médicaments pour les Canadiens âgés de 12 ans et plus souffrant de dermatite atopique modérée à sévère chez qui la maladie n'est pas prise en charge adéquatement par leur traitement actuel et lorsque certaines conditions spécifiques sont rempliesiii. Le DUPIXENTMC est aussi remboursé par la plupart des programmes d'assurance-médicaments privés au Canada pour les adultes et les adolescents souffrant de dermatite atopique modérée à sévère.

La dermatite atopique, le type le plus courant d'eczéma, est une maladie inflammatoire chroniqueiv. Dans sa forme modérée à sévère, elle est caractérisée par des éruptions cutanées pouvant potentiellement couvrir une grande partie du corps et peut causer des démangeaisons persistantes ainsi que l'apparition de lésions et d'une sécheresse cutanées, de fissures, de rougeurs ou de tâches sombres, de croûtes et de suintementsv. Une dermatite atopique qui n'est pas adéquatement contrôlée peut avoir un impact physique, émotionnel et psychologique, causant des perturbations du sommeil, des symptômes d'anxiété et de dépression ainsi qu'un sentiment d'isolementvi.

À PROPOS DU DUPIXENTMC : Traitement innovant pour les patients souffrant de dermatite atopique modérée à sévère

Le DUPIXENTMC est un anticorps monoclonal entièrement humain qui inhibe la signalisation des protéines de l'interleukine-4 (IL-4) et de l'interleukine-13 (IL-13).

Le DUPIXENTMC a d'abord été approuvé par Santé Canada le 30 novembre 2017 pour les patients adultes souffrant de dermatite atopique modérée à sévère chez qui la maladie n'est pas adéquatement maîtrisée par des traitements topiques sous ordonnance ou quand ces traitements ne sont pas appropriésvii. En septembre 2019, Santé Canada a élargit l'approbation afin d'inclure les adolescents âgés de 12 ans et plusviii.

Le DUPIXENTMC est développé en coopération par Sanofi et Regeneron dans le cadre d'une entente de collaboration mondiale.

À propos de Sanofi

Sanofi se consacre à aider les personnes à faire face aux défis liés à leur santé. Nous sommes une entreprise biopharmaceutique mondiale qui se concentre sur la santé humaine. Nous prévenons les maladies grâce à des vaccins et fournissons des traitements novateurs pour combattre la douleur ainsi qu'alléger la souffrance. Nous sommes solidaires des personnes souffrant de maladies rares et de celles vivant avec des maladies chroniques à long terme.

Avec l'aide de plus de 100 000 personnes dans 100 pays, Sanofi transforme l'innovation scientifique en solutions de soins de santé partout dans le monde.

Les entités de Sanofi au Canada emploient environ 2 000 personnes. En 2018, nous avons investi plus de 127 millions de dollars en R et D au Canada, stimulant la création d'emplois, les échanges commerciaux et les possibilités d'affaires à l'échelle du pays.

