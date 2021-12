Le droit au logement des Montréalaises : on y travaille, et vous?

MONTRÉAL, le 1er déc. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, la Table des groupes de femmes de Montréal (TGFM) publie un état des lieux mettant en lumière les impacts de la pandémie et de la crise du logement sur le droit au logement des Montréalaises et le travail des organismes sur le terrain.

La crise du logement affecte durement les Montréalaises : « Elles se butent à une pénurie de logements abordables, de taille suffisante, accessibles pour les personnes à mobilité réduite et à de nombreux préjugés qui alimentent la discrimination et la concurrence en contexte locatif, explique Sally Richmond, directrice générale de Logifem. Elles peinent à faire valoir leurs droits devant les hausses de loyers, les situations d'insalubrité, les reprises et évictions et le harcèlement des propriétaires et du voisinage. »

La pandémie a enfermé de nombreuses femmes dans des situations de violence et d'abus et a profondément perturbé le quotidien de celles qui sont en situation d'itinérance. Quant à l'accès aux ressources d'hébergement pour femmes - déjà surchargées avant la pandémie - il est devenu plus difficile avec les mesures sanitaires. « Elles passent plus de temps à l'extérieur, se tournent vers des ressources qui ne répondent pas à leurs réalités ou restent dans des milieux violents, souligne Marina Boulos Winton, directrice générale de Chez Doris. Les groupes observent une détérioration de la santé mentale des femmes ce qui contribue à l'intensification des besoins et complique l'offre de soutien. »

Les listes d'attente pour le logement social et communautaire témoignent d'une importante pénurie qui alimente l'engorgement des logements transitoires et des hébergements d'urgence. S'ajoute à cela la lourdeur de la procédure d'attribution, les critères d'admissibilité et les règlements qui sont sources d'exclusion. « Il est urgent de soutenir le développement d'une diversité de ressources d'hébergement et de logements permanents accessibles et inclusifs pour répondre aux besoins variés des Montréalaises, souligne Sandra Babin coordonnatrice du Réseau Habitation femmes. Les groupes de femmes se mobilisent pour développer ces projets mais se butent à un manque de soutien financier endémique ».

La TGFM et ses membres espèrent que le lancement du rapport suscitera des échanges entre le milieu communautaire, institutionnel et politique et permettra de dégager des mesures concrètes et ambitieuses pour que les Montréalaises puissent enfin choisir des milieux de vie qui leur conviennent.

SOURCE Tables des groupes de femmes de Montréal

Renseignements: Ariane Aubin-Cadot, relationniste, cell. : 514 805-3715, [email protected]