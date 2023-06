Six médicaments mis au point par Dragonfly sont actuellement à la clinique.

WALTHAM, Massachusetts, le 2 juin 2023 /CNW/ - Dragonfly Therapeutics, Inc., a annoncé aujourd'hui l'élargissement de son équipe de direction clinique avec le Dr Robin Edwards, auparavant chef mondial des sciences translationnelles à Daiichi Sankyo et chef de la médecine translationnelles à Bristol Myers Squibb, et le Dr David Ferry, ancien directeur de l'oncologie gastro-intestinale chez Eli Lilly.

« Les résultats cliniques encourageants que nous observons grâce à nos trois programmes de médicaments exclusifs internes et notre plan visant à accroître rapidement notre présence clinique au cours des prochaines années nous amènent à doubler la taille de notre équipe clinique en 2023 », a déclaré Bill Haney, chef de la direction et cofondateur de Dragonfly. « Robin et David, qui dirigeront respectivement l'équipe de médecine translationnelle et du développement clinique en oncologie, sont des ajouts fantastiques à l'équipe de Dragonfly. »

Plus tôt cette année, le Dr Joe Eid, qui a dirigé le développement clinique novateur de KEYTRUDA® de Merck et qui était auparavant chef des affaires médicales mondiales à BMS, s'est joint à Dragonfly à titre de président de la recherche et du développement.

La filière clinique croissante de Dragonfly comprend une étude de phase 1/2 du DF1001, un TriNKET® immunomodulateur ciblant HER2, une étude de phase 1 de la DF6002, une immunothérapie à base de cytokine interleukine-12 (IL-12), une étude de phase 1 de son TriNKET DF1001 ciblant l'EGFR pour les cancers à tumeurs solides, et une demande d'autorisation de nouveau médicament de recherche devrait être déposée cette année pour le quatrième programme de cytokine en propriété exclusive. En comptant les actifs des partenaires, il y a actuellement six médicaments mis au point par Dragonfly dans le monde entier.

« Nous sommes ravis que Robin et David se soient joints à Dragonfly », a déclaré M. Eid, président de la recherche et du développement de Dragonfly. « Leurs réalisations impressionnantes et leur vaste expérience dans le développement de médicaments seront inestimables pour la gestion de nos nouveaux médicaments candidats à la clinique, en appuyant nos programmes partenaires avec nos collaborateurs actuels, BMS, Merck AbbVie et Gilead - qui comprend actuellement trois programmes TriNKET développés dans la clinique - et l'élargissement de notre portefeuille d'actifs cliniques en propriété exclusive. »

À propos de Dragonfly Dragonfly Therapeutics est une société biopharmaceutique de stade clinique qui se consacre à la découverte, au développement et à la commercialisation de thérapies utilisant sa nouvelle technologie d'anticorps bispécifiques pour exploiter le système immunitaire inné de l'organisme afin de fournir aux patients des traitements révolutionnaires. Dragonfly dispose d'un important canal de candidats cliniques et précliniques en propriété exclusive, découverts grâce à sa plateforme qui progresse vers les applications cliniques, ainsi que des collaborations productives avec Bristol Myers Squibb, Merck et Abbvie dans un large éventail de pathologies. Pour en savoir plus, visitez notre site www.Dragonflytx.com ou suivez-nous sur Linkedln et Twitter.

