Le D r Xiao a expliqué que la tendance actuelle était à la transformation numérique de l'industrie du jeu vidéo. La 5G constitue pour sa part une nouvelle extension technique et le fondement de la prochaine étape de croissance de l'industrie. La consommation de contenu va changer radicalement en raison des possibilités imaginatives qu'offre la 5G. Pour citer un exemple, les nouvelles technologies telles que la 5G+IA et la RV/RA vont provoquer des changements perturbateurs dans les canaux de communication et les scénarios culturels et de divertissement traditionnels, en générant de nouvelles attentes en termes de contenu et d'expérience, ce qui aura pour effet de stimuler l'innovation dans l'intégration des technologies et du contenu ainsi que la numérisation et l'intelligentification de ces canaux et scénarios, tout en entraînant une nouvelle expérience de consommation.

Le Dr Robert H. Xiao a pris le sport électronique comme exemple et a prédit que grâce à la 5G, en tandem avec l'infonuagique et les technologies de réalité virtuelle de plus en plus matures, tant la participation que le modèle commercial du sport électronique allaient devenir « hyper-interactifs ». Grâce aux appareils portables, le public peut participer directement aux compétitions, voire interagir avec les concurrents en temps réel dans l'environnement où se déroulent les compétitions. Il s'agira d'une nouvelle approche véritablement innovante comparativement aux sports traditionnels. En retour, l'application expérimentale de nouvelles technologies dans les sports électroniques stimulera et favorisera le développement de technologies encore plus récentes, rompant ainsi avec le modèle commercial actuel des sports électroniques.

En outre, la popularisation de la 5G rendra possible la création de nouveaux médias et d'autres applications. Les utilisateurs reporteront ainsi complètement leur attention sur les contenus en ligne plutôt que hors ligne. Le Dr Xiao a enfin déclaré que les entreprises doivent trouver de nouvelles façons d'interagir avec les utilisateurs, et qu'une vague d'idées créatives autour des nouvelles technologies numériques donnera naissance à toute une série de nouvelles approches pour interagir profondément avec les utilisateurs, une vague de fond qui rendra possible la transformation de l'industrie.

