Une entreprise émergente de Québec célèbre la production de son 1000e système en offrant à deux écoles un ensemble d'apprentissage immersif de 30 000 $ pour honorer sa mission sociale de redonner à la communauté.

QUÉBEC, le 15 sept. 2022 /CNW/ - Deux écoles du Québec peuvent désormais offrir une expérience d'apprentissage immersive à leurs élèves grâce au don de systèmes par Lü Aire de jeu interactive . La jeune entreprise de Québec transforme les gymnases des écoles en expériences éducatives interactives qui favorisent l'apprentissage, le mouvement et la collaboration.

Le don de produits technologiques Lü à des écoles de La Tuque et Repentigny modernise leurs offres pédagogique et crée l'excitation chez les enfants et le personnel (Groupe CNW/Lü - Interactive Playground)

« En tant qu'entreprise québécoise motivée par sa mission, nous voulions maximiser l'impact de ce 1000e système dans une école québécoise où notre produit aurait le plus grand impact, autant sur les enfants que la communauté. », a déclaré Vincent Routhier, président de Lü Aire de jeu interactive. « Au terme d'un long processus, notre jury a choisi deux écoles parmi plus de 200 candidatures qui se sont distinguées par leur vision pédagogique et l'engagement de leur communauté au projet. Nous avons bien hâte d'observer leur utilisation du produit pour améliorer la santé, l'apprentissage et la réussite de leur jeunes. »

L'entreprise a installé son système primé à l'école Alphonse-Desjardins de Repentigny, qui offre un enseignement adapté aux enfants ayant des problèmes neurodéveloppementaux complexes, et à l'école Centrale de La Tuque, en Mauricie, où de nombreux enfants n'ont pas accès à la technologie et aux divertissements que l'on trouve dans les grandes villes. Trois autres écoles de La Tuque pourront également avoir accès au système Lü, ce qui aura un effet positif sur toute la communauté.

Chaque école a reçu une unité complète d'une valeur de 30 000 $ comprenant un système Lü ÜNO et une foule d'applications pédagogiques, en plus de l'installation, de l'accompagnement et de la formation. Les systèmes ont été installés au cours de l'été afin que les élèves puissent en profiter dès la rentrée scolaire.

L'hiver dernier, Lü a produit son 1000e système et s'est mise à la recherche d'une école ou d'un organisme où l'installation d'un système Lü serait bénéfique aux enfants de la communauté. Plus de 200 écoles ont été évaluées sur des critères comme la mission sociale, les bienfaits dans la communauté et la participation du personnel. Les cinq finalistes ont rencontré un jury composé de personnes reconnues dans leurs domaines respectifs : Paul Evra (directeur général du Centre Lasallien à Saint-Michel), Audrey Miller (directrice générale de l'École branchée), Roberto Gauvin (consultant et directeur d'école à la retraite, reconnu pour sa vision novatrice de l'éducation) et Vincent Routhier (président de Lü).

Pour Marie-Hélène Pedneault, directrice adjointe de l'école Centrale, la mise en place de Lü aura des retombées inestimables : « Lü est la touche magique qui mettra des étoiles dans les yeux de nos élèves et des citoyens de notre ville. Peu d'entre eux ont la chance de vivre ce type d'activité dans leur environnement familial. En tant qu'école, il est de notre responsabilité de créer un environnement stimulant et de créer les souvenirs de demain en donnant aux élèves les bases pour devenir des citoyens actifs. Le système Lü contribuera à faire de l'école Centrale un lieu fédérateur, chaleureux et coloré tout en démontrant notre ouverture et notre respect des différentes cultures. »

Joanne Lapointe, directrice de l'école Alphonse-Desjardins, s'est réjouie du cadeau que recevra son école : « J'ai toujours aspiré à aider mon équipe à diversifier ses méthodes d'enseignement afin d'émerveiller nos élèves qui ont connu une petite enfance difficile et un parcours scolaire tumultueux. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pu imaginer offrir un outil visuel dynamique qui, en plus, donne aux enfants l'impression d'être des personnages de jeu vidéo. Quelle belle façon de les enchanter et de changer leur vision de l'école! »

Lü tient à aider la communauté. En 2021, l'entreprise s'est associée à TELUS et à la Fondation TELUS pour un futur meilleur pour remettre 10 systèmes Lü à des écoles de la Basse-Côte-Nord, apportant ainsi connectivité et apprentissage immersif aux jeunes des communautés isolées et des territoires innus.

Lü Aire de jeu interactive

Lü - Aire de jeu interactive est une entreprise de technologie pédagogique de Québec qui transforme les espaces scolaires en environnements d'apprentissage immersifs pour les élèves du primaire et du secondaire. Le matériel de Lü comprend des projections murales géantes, des caméras 3D et des systèmes de son et de lumière qui créent des expériences d'apprentissage interactives plus grandes que nature. Lü permet aux enseignants de faire participer les élèves et de les motiver, en plus de les aider à se développer sur les plans émotionnel, intellectuel et physique. Plus de 1200 écoles dans 35 pays constatent d'ailleurs une amélioration de l'assiduité et des performances scolaires.

