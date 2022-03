Dans ce documentaire, la cinématographie s'inspire de l'art chinois au pinceau à main levée et montre des images symétriques qui incarnent la beauté de l'harmonie et qui offrent une qualité pure et sublime. Grâce au placement des images et à la composition des couleurs qui mettent un accent énorme sur les principes esthétiques orientaux, chaque image semble se transformer en un lavis à l'encre coloré devant le public.

Les histoires, quant à elles, ne sont pas racontées simplement par le jeu des acteurs, mais aussi par le langage visuel symbolique et la composition minimaliste d'images, ce qui favorise la mise en contexte de l'information. Le documentaire a été tourné au moyen d'un système d'imagerie à grande gamme dynamique pour offrir au public mondial une expérience cinématographique entièrement immersive.

Présentant l'esthétique orientale à son meilleur, la narration s'inspire de l'essence des arts visuels traditionnels chinois, qui se caractérisent par des expressions vives et des lignes de contour. La beauté est ainsi exprimée par la manifestation de l'esprit et de la force à travers un langage poétique, par opposition à une description linéaire. Dans une scène du documentaire, Du Fu - un des poètes les plus vénérés de l'histoire de la Chine - se sert de l'opéra Qinqiang comme représentation de son monologue intérieur, tout en maniant un pinceau dans l'air pour écrire des poèmes.

La lenteur des mouvements effectués tout au long du documentaire fait naître un sentiment de sérénité et d'intimité encore plus grand, créant une ambiance semi-réaliste de rêves, alors que le public admire la grâce de la culture chinoise. Le résultat est un documentaire élégant, solennel et profond, qui suscite de l'émotion et demeure à la fois captivant et facile à comprendre.

À propos du documentaire CHINA

Présentant l'esthétique orientale avec les technologies cinématiques de pointe et coproduit par Mango TV, Hunan TV et l'entreprise Beijing Bojing Culture & Media Co., la saison 2 du documentaire historique CHINA explore l'héritage de la Chine depuis l'époque de Tianbao à la dynastie Tang, la période de tumulte pendant le règne des cinq dynasties et l'unification nationale des dynasties Yuan, Ming et Qing, jusqu'à la révolution de 1911.

