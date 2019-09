Le do ré mi de la Chine : Les ressources talentueuses étrangères sont importantes pour le développement du pays

Guangdong est au premier rang national lorsqu'il est question d'attirer les talents étrangers, ce qui s'explique en grande partie par l'initiative BRI (Belt and Road), la Région de la Grande Baie (RGB) Guangdong-Hong Kong-Macao, et le nouveau rôle de Shenzhen en tant que région d'essais pilotes. Nanfang Media Group a interrogé sept expatriés âgés de 10 et 70 ans de Guangdong.

Né en 2010 à Guangzhou durant les Jeux asiatiques, Yash, de Singapour, affirme vouloir réaliser son rêve de devenir docteur scientifique à Guangzhou.

Nikita Nikandrov, un étudiant russe de l'Université Shenzhen MSU-BIT, déclare : « Avec la BRI, les étudiants russes peuvent suivre leur formation aux côtés des étudiants chinois. Nous pouvons créer des idées et des entreprises nouvelles ensemble. »

Rachel Rommeswinkel, des États-Unis, a commencé sa carrière en tant que blogueuse de beauté à Dongguan, elle qui compte plus d'un million d'adeptes sur Bilibili et Weibo. Elle affirme qu'elle continuera de faire connaître les traditions, la culture et la technologie chinoises par l'entremise de ses vidéos.

Leticia de Lassus, de France, est chef de JJB International Montessori AMI Centers à Guangzhou. Elle reconnaît que « l'éducation des enfants s'apparente à boutonner un manteau. Si le premier bouton n'est pas attaché correctement, les autres ne seront jamais au bon endroit ».

Le Chinois-Américain Henry Xiao croit qu'au centre de la RGB, son entreprise profite de nombreux avantages en matière de nouvelles politiques, de politiques gouvernementales et de capitaux, plus particulièrement le talent.

Sean Choi, producteur du spectacle Nanta, de la Corée du Sud, déclare que la cuisine du Guangdong est renommée sur toute la planète et elle a bien réussi à introduire le spectacle Nanta dans le Guangdong.

Stephan Mohler, de Suisse, est directeur technique de la qualité à Pearl River Pianos. Il est d'avis que le secret de la qualité est tout simplement le travail bien fait. À sa surprise, de nombreux jeunes talentueux en Chine aiment travailler, apprennent à fabriquer de bons produits et cherchent constamment à s'améliorer.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=EvxpkwEY8RE

SOURCE Nanfang Media Group

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Wang Kai, +86-181-2201-5655, 273586691@qq.com