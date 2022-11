TORONTO, le 18 nov. 2022 /CNW/ - Le Diversity Institute , qui dirige le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat (PCFE) et d'autres projets de recherche en innovation et en entrepreneuriat ainsi que d'innovation sociale, se réjouit du fait que la Journée de l'entrepreneuriat féminin est un pas de plus vers la création officielle d'une journée nationale de reconnaissance par la Chambre des communes. Rechie Valdez, députée de Mississauga-Streetsville, a pris la parole à la Chambre des communes pour présenter le projet de loi intitulé Loi instituant la Journée nationale de l'entrepreneuriat féminin.

« Il s'agit d'une excellente nouvelle et d'une étape importante vers la reconnaissance officielle de la Journée de l'entrepreneuriat féminin à l'échelle nationale, a déclaré Wendy Cukier, fondatrice du Diversity Institute. Bien entendu, pour le PCFE, chaque jour est la Journée de l'entrepreneuriat féminin, alors que diverses femmes de tous les secteurs de partout au pays travaillent à bâtir leur entreprise, à innover et à promouvoir la durabilité. Nous devons célébrer leur succès et écraser les stéréotypes et les autres obstacles pour créer un écosystème d'innovation inclusif. Le fait d'instaurer une journée officielle nous permettra de reconnaître les réalisations des entrepreneures chaque année, mais aussi de faire le point sur nos engagements et nos progrès. »

Le 19 novembre de chaque année, les Nations Unies et 140 pays, dont le Canada, célèbrent la Journée de l'entrepreneuriat féminin. Le mouvement, qui a commencé il y a près d'une décennie, fait la promotion de l'importance de l'autonomisation des femmes dans les entreprises à l'échelle mondiale, et sensibilise le monde à ce sujet.

Lorsqu'elle a présenté le projet de loi, la députée Valdez a affirmé : « Les appuyer n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est la chose intelligente à faire. Non seulement notre gouvernement reconnaît ce fait, mais il continue de chercher des moyens de soutenir ces dirigeantes innovantes dans l'élimination des obstacles. Les femmes sont intelligentes, créatives et motivées, et elles savent déjà comment réussir. Nous serons là pour leur donner un coup de main au besoin, alors que nous travaillons à résoudre les problèmes d'aujourd'hui et à bâtir un avenir meilleur. »

Une étude du PCFE intitulée État des lieux de l'entrepreneuriat féminin au Canada 2022 confirme l'incroyable impact économique et sociétal des entrepreneures, et conclut, en partie, que le nombre de nouvelles entreprises en démarrage fondées par des femmes et évaluées à plus de 1 milliard de dollars américains (« licornes ») au Canada a presque doublé depuis 2019. Et malgré les effets dévastateurs de la pandémie de COVID-19 sur les entreprises appartenant à des femmes, les entrepreneures ont fait preuve d'une résilience, d'une ingéniosité et d'une capacité d'innovation incroyables à travers l'incertitude.

À l'occasion de la Journée de l'entrepreneuriat féminin, le Diversity Institute et le PCFE participent à des événements ou en organisent, échangent des nouvelles et s'associent à d'autres partenaires de l'écosystème de l'entrepreneuriat pour mettre en lumière les défis auxquels les entrepreneures sont confrontées, célébrer leur réussite et mettre au point des pratiques exemplaires pour les appuyer. Vous pouvez en apprendre davantage ou vous abonner à notre bulletin sur le site www.torontomu.ca/diversity .

