Le Diversity Institute de l'Université Ryerson et TECHNATION créent de nouvelles voies d'accès aux emplois dans le secteur des technologies pour les groupes sous-représentés

TORONTO, le 18 mai 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le Diversity Institut de l'Université Ryerson et TECHNATION , la principale association canadienne de l'industrie des technologies de l'information, ont annoncé l'élargissement du programme Advanced Digital and Professional Training (ADaPT), un programme de développement des compétences et de placement professionnel, dans le cadre du projet Defining Digital Competencies.

À la suite de la pandémie, les compétences numériques sont plus essentielles que jamais. Le rythme de la numérisation s'est accéléré dans tous les secteurs et les recherches montrent que les compétences numériques comprennent un large éventail de compétences. Trouver des voies alternatives pour les diplômés de programmes d'études non liés à la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STIM), ainsi que des moyens d'améliorer et de recycler les compétences des employés actuels, figure parmi les plus grands défis auxquels fait face la main-d'œuvre canadienne. Pour y remédier, le Centre de Compétences futures (CCF) réinvestit dans ADaPT - Defining Digital Competencies.

Le programme ADaPT a été conçu par le Diversity Institute de l'Université Ryerson en 2014 et est offert en partenariat avec TECHNATION grâce au soutien du CCF. Le nouvel investissement du CCF d'une valeur de 4,2 millions de dollars permettra au Diversity Institute et à TECHNATION d'atteindre un nombre accru de chercheurs d'emploi et de soutenir le renforcement de leurs compétences et aptitudes en matière de développement numérique et professionnel, tout en remédiant à la pénurie continue d'employés qualifiés dans le secteur technologique.

Le programme a fait ses preuves en aidant les diplômés à passer d'une vaste gamme de disciplines vers des emplois numériques. Avec un taux de placement généralement supérieur à 87 % au cours des huit dernières années, et un taux de placement de 94 % pendant la pandémie, le modèle novateur ADaPT a prouvé sa valeur. Le programme répond à une recherche qui a relevé un écart entre l'offre et la demande en matière de compétences, ainsi que des lacunes en matière de niveaux de compétence perçus.

« Alors que nous poursuivons notre reprise à la suite de la pandémie de COVID-19, les jeunes Canadiens doivent avoir accès à des possibilités de perfectionnement des compétences et de formation professionnelle. », a déclaré la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough. « C'est pourquoi le budget de 2021 prévoyait des investissements sans précédents en vue de s'assurer que les jeunes Canadiens bénéficient des mesures de soutien dont ils ont besoin pour entreprendre une carrière de longue durée et fructueuse. Ces investissements par le biais du Centre des Compétences futures aideront TECHNATION Canada et le Diversity Institute à continuer d'offrir de la formation à des étudiants de niveau postsecondaire pour qu'ils puissent acquérir des compétences numériques. »

« Il ne fait aucun doute que nous avons besoin de voies plus inclusives afin d'offrir l'accès à des emplois bien rémunérés dans l'industrie des technologies. Cela signifie qu'il faut repenser la façon dont nous mettons en relation les personnes talentueuses et les occasions, examiner minutieusement les compétences, l'apprentissage et les titres de compétences requis pour les emplois d'aujourd'hui et de demain, et investir dans des initiatives de formation qui aident les entreprises et le milieu universitaire canadiens à travailler ensemble d'une manière différente », a déclaré Kevin Peesker, président de Microsoft Canada et président du Conseil d'administration national de TECHNATION. « Le programme ADaPT est un élément important de la stratégie de TECHNATION visant à répondre aux besoins de ses membres en éliminant les obstacles auxquels font face les personnes ne disposant pas de compétences numériques. »

« Notre partenariat avec le Diversity Institute de l'Université Ryerson accélère l'une des stratégies de croissance les plus importantes pour notre économie, soit le relèvement des compétences des talents à travers le pays », a ajouté Angela Mondou, présidente-directrice générale de TECHNATION. « Aucun secteur n'est à l'abri, des soins de santé à la fabrication, en passant par le gouvernement, les finances et le commerce de détail - la demande de travailleurs qualifiés dotés de compétences numériques connaît une croissance exponentielle. Le programme ADaPT élargira le bassin de talents et favorisera le changement en matière de renforcement des compétences au-delà des moyens traditionnels en mettant en œuvre de nouveaux modèles et voies d'accès à l'emploi efficaces et abordables, et en offrant des chemins d'accès novateurs vers des emplois en TIC aux personnes non issues des STIM. La plus grande victoire pour le Canada est l'accroissement de l'inclusion des groupes sous-représentés ! »

ADaPT a aidé plus de 900 diplômés d'établissements postsecondaires à effectuer la transition vers une carrière enrichissante tout en fournissant aux employeurs, en particulier dans le secteur des technologies de l'information et des communications (TIC), des employés talentueux pour satisfaire à une forte demande de compétences. En combinant des compétences numériques et techniques pratiques à des compétences « générales » ou professionnelles ainsi que l'accompagnement de carrière et des placements, le programme a su créer des occasions pour les jeunes qui font face à des obstacles, 75 % des participants appartenant à des groupes désignés et sous-représentés parmi la main-d'oeuvre (femmes, personnes racialisées, personnes handicapées et Autochtones).

« Nous savons, grâce à nos recherches, qu'il est nécessaire de repenser ce que nous entendons par 'compétences numériques' afin de reconnaître qu'il ne s'agit pas uniquement de la science, l'ingénierie, la technologie et les mathématiques (STIM) », a déclaré Wendy Cukier, directrice du Diversity Institute de l'Université Ryerson et défenseure du programme de recherche du CCF. « L'accent qui est mis sur les programmes de STIM a pour conséquence involontaire d'exclure les femmes et d'autres groupes sous-représentés de grandes occasions. Nous devons reconnaître l'éventail des compétences numériques et l'importance des autres compétences - la capacité de communiquer avec les clients, de comprendre les processus organisationnels, de soutenir la mise en œuvre de technologies, laquelle nécessite souvent bon nombre de compétences non techniques. Nous n'avons pas seulement besoin de compétences pour construire des solutions technologiques, mais aussi de compétences pour en soutenir l'adoption. Sans adoption, il n'y a pas d'innovation. ADaPT a prouvé qu'il pouvait former et aider divers groupes de chercheurs d'emploi à effectuer leur transition vers de grandes occasions. »

« Nous savons que les compétences numériques sont de plus en plus demandées et qu'elles seront une caractéristique essentielle d'un nombre croissant d'emplois à l'échelle de tous les secteurs », déclare Pedro Barata, directeur général du CCF. « Investir dans le renforcement et l'amélioration des compétences numériques parmi les groupes diversifiés et sous-représentés de la main-d'œuvre est un parfait exemple des projets que le CCF soutient afin d'aider les travailleurs et les entreprises à s'adapter à l'économie du futur et à y prospérer. »

TECHNATION et le Diversity Institute de l'Université Ryerson s'appuieront sur les partenariats établis avec l'industrie et les employeurs pour soutenir l'engagement communautaire, la diffusion, la formation et le placement des diplômés dans le cadre d'ADaPT. Le fructueux programme Career Ready de TECHNATION, qui comprend un réseau de plus de 1 000 entreprises, ainsi que sa plateforme Disponibilité des emplois , sera mis à profit pour soutenir les participants au programme.

Le Centre des Compétences futures (CCF) est un centre de recherche et de collaboration avant-gardiste qui se consacre à préparer les Canadiens à un avenir professionnel réussi. Nous croyons que les Canadiens devraient avoir confiance dans les compétences qu'ils possèdent en vue de prospérer au sein d'une main-d'œuvre en évolution. En tant que communauté pancanadienne, nous collaborons afin de relever, mettre à l'essai, mesurer et partager de manière rigoureuse des approches novatrices en matière d'évaluation et de renforcement des compétences dont les Canadiens ont besoin pour prospérer dans les jours et les années à venir. Le Centre des Compétences futures a été fondé par un consortium formé de l'Université Ryerson, de Blueprint ADE et du Conference Board du Canada, et est financé par le programme Compétences futures du gouvernement du Canada .

TECHNATION est le pont entre l'industrie et le gouvernement dans le domaine de la prospérité technologique au Canada. À titre d'organisme sans but lucratif dirigé par ses membres, TECHNATION rallie le secteur des technologies, les différents paliers de gouvernement et les collectivités du Canada pour favoriser la prospérité technologique au Canada. TECHNATION soutient la prospérité technologique en offrant des occasions de promotion, de perfectionnement professionnel et de réseautage à l'échelle de l'industrie et du gouvernement; en mettant en contact les entreprises canadiennes en croissance et les dirigeants technologiques mondiaux; en mobilisant la chaîne d'approvisionnement mondiale; et en alimentant le bassin de talents dans le secteur des technologies. TECHNATION est depuis plus de 60 ans le porte-parole national officiel de l'industrie des technologies de l'information et de la communication (TIC), qui représente 210 milliards de dollars. Plus de 43 200 entreprises canadiennes des TIC créent et fournissent des biens et services qui contribuent à créer une société plus productive, plus concurrentielle et plus novatrice. Le secteur des TIC génère plus de 666 500 emplois et investit 7,5 milliards de dollars par an en R et D, soit plus que tout autre acteur du secteur privé. Pour plus d'informations, visitez www.technationcanada.ca

Géré par le Diversity Institute de l'Université Ryerson, ADaPT est le fruit d'une recherche menée en 2014 pour le Fonds ontarien de recherche et d'innovation en matière de capital humain (FORICH). ADaPT est un programme d'apprentissage intégré au travail qui comble l'écart entre les besoins des employeurs et les compétences des diplômés grâce à une formation intensive. ADaPT facilite l'accès gratuit et rapide à des talents grâce à plus de 70 heures de formation sur des compétences demandées au moyen d'ateliers professionnels et numériques, tout en offrant des perspectives de carrière aux participants, notamment aux populations actuellement sous-représentées au sein de la main-d'œuvre. Pour plus d'informations, visitez www.ryerson.ca/adapt/

