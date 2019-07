Le district de Lishi dans la ville de Lüliang au Shanxi dans le nord de la Chine dynamise le développement d'un tourisme rural de niveau élevé

LÜLIANG, Chine, 3 juillet 2019 /CNW/ - Trois villages du district de Lishi de Lüliang, ville située dans la province du Shanxi au nord de la Chine, ont été sélectionnés avec succès parmi les 100 premiers villages de démonstration du tourisme rural de classe AAA dans le Shanxi, selon un communiqué le 25 juin du bureau de presse du gouvernement populaire de la province du Shanxi.

Il faut savoir que parmi les 100 villages de démonstration du tourisme rural de niveau AAA dans la province du Shanxi, six sont à Lüliang qui arbore d'abondantes ressources naturelles et touristiques.

« Le village de démonstration du tourisme rural fait référence à un village où le tourisme s'affiche comme activité principale ou en tant qu'activité caractéristique liée à des ressources culturelles touristiques ayant profité aux villageois dont elles ont favorisé la croissance économique, » a expliqué Li Gui, directeur adjoint du Département provincial de la culture et du tourisme du Shanxi.

Au cours des dernières années, le district a intensifié l'édification de sa propre marque touristique grâce à un attachement au développement de l'agriculture, de l'écologie et du tourisme. Il s'est par ailleurs concentré sur la mise en place de projets dans un effort de construction coordonnée du tourisme rural en vue de réduire la pauvreté dans 23 villages.

Le district en 2018 a accueilli plus d'un million de touristes, occasionnant des recettes dépassant 98 millions de yuans, soit une augmentation de quelque 40 pour cent d'année en année et qui a permis de faire sortir de la pauvreté plus de 3 000 personnes.

Le district continuera cette année à prendre des mesures afin de favoriser le développement d'un tourisme rural durable et sain, avec entre autres une gestion de style entreprise moderne des sites pittoresques, un accroissement du niveau de service des installations dans ces sites et une intensification de la recherche et développement sur les produits culturels et créatifs.

SOURCE The People's Government of Shanxi

