Ce financement permettra à OSW de poursuivre son expansion aux États-Unis et le déploiement de sa plateforme technologique

SYDNEY, 20 août 2025 /CNW/ - OSW (One Stop Warehouse), le premier grossiste et distributeur de panneaux solaires en Australie, a obtenu un financement stratégique de 5,5 millions de dollars américains auprès de SparkEdge Capital, une société de capital-risque de premier plan basée à Shanghai et spécialisée dans les secteurs de l'énergie et des technologies.

Vers l'adoption mondiale de l'énergie solaire

Fondée en 2013, OSW s'est imposée comme le leader du marché australien de l'énergie solaire depuis plus de dix ans, détenant la part de marché la plus importante pendant sept années consécutives. À l'international, la société a renforcé sa présence en Europe, notamment aux Pays-Bas et en Pologne, où elle a atteint une progression de plus de 20 % dans certaines régions.

Ces nouveaux capitaux permettront à OSW d'entamer une nouvelle phase de croissance internationale sur des marchés solaires clés, notamment aux États-Unis, au Mexique, en Espagne et en Roumanie. Ce financement accélérera également le déploiement de la plateforme technologique brevetée d'OSW, GreenSketch, qui numérise et connecte toutes les étapes de la chaîne de valeur de l'énergie propre.

Anson Zhang, fondateur d'OSW, a déclaré : « Nous sommes en tête du marché australien depuis des années. Cet investissement marque une étape importante dans notre expansion vers de nouveaux marchés et la poursuite du développement des infrastructures nécessaires pour soutenir la transition énergétique mondiale. OSW construit une plateforme Internet pour l'industrie de l'énergie distribuée basée sur l'IA. Notre vision est de devenir l'"Amazon" de l'énergie propre, en fournissant des solutions intégrées. »

Cette année, OSW a lancé GreenSketch , une plateforme qui va révolutionner le déploiement et la mise en œuvre des installations solaires. Greensketch est la première plateforme de conception solaire de bout en bout au monde qui offre une solution à coût zéro, intégrant la conception, l'approvisionnement, les demandes de subventions et la gestion de projet dans une interface gratuite.

Soutenir l'avenir de l'énergie solaire

« Nous avons été séduits par la capacité unique d'OSW à combiner des logiciels intelligents et une expertise sectorielle approfondie, a commenté Bin Wang, associé chez SparkEdge Capital. Des outils tels que GreenSketch établissent une nouvelle norme en matière de fourniture d'énergie propre, et nous pensons qu'OSW est bien placé pour mener la prochaine vague d'adoption de l'énergie solaire à l'échelle mondiale. »

Avec le soutien de SparkEdge Capital, OSW se concentre sur l'intégration d'outils basés sur l'IA et l'automatisation à chaque étape du parcours solaire, de la conception et la conformité des systèmes à la notation de crédit et au suivi des émissions de carbone. Des partenariats stratégiques dans chaque région soutiendront le déploiement local et contribueront à étendre l'infrastructure d'énergie propre d'OSW à l'échelle mondiale.

Pour en savoir plus sur OSW, veuillez consulter le site Web . Si vous êtes prêt à découvrir GreenSketch, rendez-vous sur le site Web pour vous inscrire et commencer à concevoir gratuitement.

