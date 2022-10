MONTRÉAL, le 12 oct. 2022 /CNW Telbec/ - En marge de la Journée mondiale de l'alimentation qui vise à sensibiliser la population à la situation de l'insécurité alimentaire, le 16 octobre prochain, le Dispensaire diététique de Montréal saisit l'occasion pour présenter son rapport sur le Panier à provisions nutritif et économique (PPNE) 2021-2022. Le PPNE est un outil efficace et fiable qui établit, chaque année, le coût minimum d'une épicerie équilibrée pour les besoins nutritionnels de la population, conformément aux recommandations en nutrition. Selon les données recueillies entre octobre 2021 et juillet 2022, le coût minimum annuel d'une saine alimentation a été établi à 12 987,35 $, pour une famille montréalaise composée de quatre personnes, soit 8,90 $ par jour, par personne. En moins d'un an, le prix du Panier à provisions nutritif et économique a grimpé de 15 %.

Les résultats du rapport PPNE 2021-2022

Recueillies sur quatre périodes trimestrielles, soit octobre 2021, janvier, avril et juillet 2022, les données présentées proviennent des relevés de prix réalisés dans les épiceries sélectionnées à Lachine, conventionnelles et à escompte. Les résultats ont été obtenus en tenant compte du prix des aliments ainsi que de la quantité d'aliments nécessaire pour répondre aux besoins nutritionnels d'une famille type1, soit pour un couple et deux enfants ; au total, 68 aliments de base ont été sélectionnés en fonction de leur faible coût et de leur valeur nutritive, tout en tenant compte des habitudes de consommation de la population québécoise.

Voici quelques données issues du rapport au cours de la période évaluée :

Les produits céréaliers et les fruits frais, en conserve ou surgelés, ont connu les plus fortes augmentations, 37 % et 41 % respectivement.

Les aliments de base ont également connu une augmentation significative, comme les pâtes alimentaires (116 %), les légumineuses (17 %), la farine blanche (225 %), le sucre blanc (25 %) et la margarine (51 %).

Les sources de protéines végétales ont connu une hausse, avec une différence de 13 % entre octobre 2021 et juillet 2022. Parmi celles-ci, les légumineuses ont augmenté de manière plus importante (17 %), mais demeurent une source de protéines économique comparativement à des sources de protéines animales comme les viandes.

juillet 2022. Parmi celles-ci, les légumineuses ont augmenté de manière plus importante (17 %), mais demeurent une source de protéines économique comparativement à des sources de protéines animales comme les viandes. Le prix de la préparation commerciale pour nourrisson (PCN) et celui des céréales pour bébé ont crû de 40 % et 36 %, respectivement, entre octobre 2021 et juillet 2022.

L'insécurité alimentaire

Basé à l'Université de Montréal, l'Observatoire québécois des inégalités s'intéresse depuis plusieurs années aux données du PPNE. Les recherches menées par François Fournier, Ph.D., démontrent que le niveau d'insécurité alimentaire modérée ou grave au Québec aurait augmenté de 10 % à 15 % entre mars 2020 et mai 2022.2 Selon le chercheur, l'instabilité économique et les tendances inflationnistes désavantagent disproportionnellement les ménages à faible revenu, qui sont les plus affectés par l'insécurité alimentaire.

On définit une personne en situation d'insécurité alimentaire lorsqu'elle est incapable de se procurer ou de consommer des aliments de qualité, ou en quantité suffisante, de façon socialement acceptable, ou lorsqu'elle est incertaine d'être en mesure de le faire. L'insécurité alimentaire des ménages est souvent liée à une incapacité financière d'assurer une alimentation adéquate3.

Citations :

« Depuis plus de 70 ans, le PPNE permet de connaitre le coût réel d'une alimentation équilibrée de base et sert comme outil de plaidoyer pour améliorer l'accès à une saine alimentation d'un point de vue économique. Avec la conjoncture économique et les facteurs sociopolitiques actuels, l'accessibilité à une alimentation saine est compromise, tout particulièrement pour les femmes enceintes en situation de vulnérabilité, une famille monoparentale, ainsi que les femmes ayant récemment accouché et leurs nourrissons. Pour ces femmes, il est très difficile de se procurer une alimentation de base qui permet de satisfaire tous leurs besoins nutritionnels. C'est pourquoi le Dispensaire s'engage plus que jamais à poursuivre sa mission d'intervenir par la nutrition sociale auprès de ces femmes. »

‒ Julie Paquette, MBA, Dt.P., directrice générale du Dispensaire diététique de Montréal

« Comme nutritionniste, je me sens interpellée par les enjeux d'accès à une alimentation saine. Les résultats présentés aujourd'hui par le Dispensaire mettent en lumière des problématiques bien réelles que vivent un nombre grandissant de familles n'ayant pas les revenus suffisants pour combler leurs besoins nutritionnels de base. Cette situation d'insécurité alimentaire me préoccupe grandement. Quand le coût de la vie augmente plus vite que les entrées de fonds, il devient indispensable de bien connaitre les ressources et les outils pouvant nous venir en aide. Les services offerts par l'équipe du Dispensaire comme l'acquisition de connaissances et compétences culinaires, des conseils en matière d'achats des aliments et des suggestions de repas à faible coût font partie des solutions pour répondre à ces enjeux. »

‒ Geneviève O'Gleman, Dt.P. nutritionniste, animatrice, chroniqueuse et auteure

« Le Dispensaire rapporte qu'en moins d'un an, le prix du Panier à provisions nutritif et économique a grimpé de 15 %. Il s'agit d'une variation importante du coût des aliments qui montre que de plus en plus de ménages à faible revenu sont à risque de souffrir d'insécurité alimentaire. Les prix à la hausse des aliments ne représentent qu'une pièce du casse-tête de l'insécurité alimentaire. La disparité du prix des aliments qui subsistent au sein du territoire montréalais, le manque de ressources financières des ménages et de logements abordables, les enjeux en ce qui concerne l'accessibilité physique à des aliments nutritifs sont tous des éléments à considérer pour aborder la situation de front. »

‒- François Fournier, Ph.D., chercheur à l'Observatoire québécois des inégalités

Pour de plus amples renseignements, visitez le site internet www.dispensaire.ca et joignez-vous à notre communauté Facebook, Instagram et Twitter (@dispensairemtl).

À propos du PPNE du Dispensaire diététique de Montréal

Le Dispensaire est reconnu dans le milieu de la nutrition et de la sécurité alimentaire. Depuis le début des années 1950, le Dispensaire propose un Panier à provisions nutritif et économique (PPNE) apte à satisfaire, à faible coût, les besoins nutritionnels des individus selon l'âge, le sexe et les conditions physiologiques qui les influencent.

Le Dispensaire remercie ses partenaires qui l'appuient dans la réalisation de ce mandat, dont la Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et le ministère de la Santé et des Services sociaux. Le Dispensaire est soutenu par Centraide et est membre de la Fondation Olo.

__________ 1 Composée d'un homme (31-50 ans), d'une femme (31-50 ans), d'un garçon (14-18 ans) et d'une fillette (9-13 ans). 2 François Fournier (2022). La faim justifie des moyens. S'engager à réduire durablement et à prévenir l'insécurité alimentaire des ménages au Québec, Montréal, Observatoire québécois des inégalités. https://www.observatoiredesinegalites.com/fr/detail-publication/la-faim-justifie-des-moyens. 3 Santé Canada. Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) -- Sécurité alimentaire liée au revenu dans les ménages canadiens. https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/surveillance-aliments-nutrition/sondages-sante-nutrition/enquete-sante-collectivites-canadiennes-escc/insecurite-alimentaire-menages-canada-survol.html

SOURCE Dispensaire diététique de Montréal

Renseignements: Renseignements ou pour fixer une entrevue : Valérie Lavoie, Massy Forget Langlois relations publiques, [email protected] / Cell : 438-885-9135