VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE et SAN DIEGO, 19 juin 2023 /CNW/ - CyberCatch Holdings, Inc. (« CyberCatch » ou « l'entreprise ») (TSXV: CYBE), une entreprise de cybersécurité novatrice qui offre une solution de plateforme basée sur l'IA pour la conformité et l'atténuation des cyberrisques en continu, est heureuse d'annoncer que son chef de la direction, Sai Huda, a prononcé un discours principal et présenté un atelier approfondi qui ont été très bien accueillis par les participants du salon Small Business Expo 2023 à Toronto, au Canada, le 16 juin 2023.

Organisée par le magazine Canadian SME Small Business, la Small Business Expo 2023 est la plus grande conférence sur les petites entreprises au Canada. Cette année, elle a pour thème « comment les PME peuvent miser sur la technologie pour favoriser leur croissance ».

Sai Huda, chef de la direction de CyberCatch, y a prononcé un discours principal intitulé « The Two Ways Attackers Target Small Businesses & How You Can Prevent Becoming The Next Victim ».

Après le discours principal et une analyse plus approfondie, il a présenté un atelier intitulé « Think like an Attacker, Defend like the Chess Master ».

Au cours de l'atelier, il a démontré une attaque réelle et, plus précisément, comment les auteurs de menaces entrent par effraction, volent des données et installent des rançongiciels, et la façon dont ils utilisent maintenant l'IA pour causer encore plus de dommages. Il a ensuite présenté le guide aux petites entreprises sur la façon de mettre en œuvre la protection nécessaire pour assurer leur sécurité.

Sai Huda est un spécialiste de la cybersécurité reconnu à l'échelle mondiale, souvent invité en tant que conférencier principal par l'industrie. Il est également l'auteur du livre à succès Next Level Cybersecurity et le coauteur de la norme nationale de cybersécurité du Canada. Il a fondé CyberCatch pour fournir aux segments critiques comme la défense, l'industrie manufacturière, l'éducation, la fonction publique, les PME et d'autres secteurs une solution unique de plateforme basée sur l'IA pour la conformité et l'atténuation des cyberrisques en continu afin qu'ils puissent se protéger contre les cybermenaces.

« Nous avons eu l'honneur d'accueillir Sai Huda, chef de la direction de CyberCatch, au salon Small Business Expo 2023. Ce dernier nous a fait profiter de son expertise et de ses connaissances, et plus particulièrement des stratégies essentielles à la mission dont les petites entreprises ont besoin pour réussir sur le plan numérique. Ses présentations ont été très pratiques et très bien accueillies par les participants », a déclaré SK Uddin, éditeur du CanadianSME Small Business Magazine.

« C'est un honneur d'avoir participé au salon Small Business Expo 2023 pour éduquer, inspirer et outiller les petites entreprises afin qu'elles demeurent sécuritaires sur le plan numérique et continuent de croitre et prospérer. Les stratégies dont j'ai parlé aident les petites entreprises à uniformiser les règles du jeu en premier lieu, puis elles leur permettent de prendre en main leur destinée, de rester à l'avant-garde des cybermenaces et de réussir sur le plan numérique en profitant de la gestion des cyberrisques axée sur l'IA », a déclaré Sai Huda, fondateur, président et chef de la direction de CyberCatch.

À propos de CyberCatch

CyberCatch Holdings, Inc. (TSXV: CYBE) est une entreprise de cybersécurité qui offre une solution logicielle en tant que service (SaaS) brevetée et exclusive, basée sur l'intelligence artificielle (IA), qui assure la conformité continue et l'atténuation des cyberrisques d'organisations dans les segments critiques, afin de les protéger des cybermenaces. La plateforme CyberCatch se concentre sur la résolution de la cause profonde du succès des cyberattaques, à savoir les failles de sécurité découlant des lacunes en matière de contrôle. Elle permet d'abord de mettre en œuvre tous les contrôles obligatoires et nécessaires, puis teste automatiquement et en continu les contrôles à partir de trois dimensions (extérieur-intérieur, intérieur-extérieur et ingénierie sociale) pour trouver les lacunes en matière de contrôle afin de pouvoir les corriger rapidement pour assurer la conformité et rester à l'abri des attaquants. Pour en savoir plus, visitez le site : https://www.cybercatch.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Pour obtenir plus de renseignements :

