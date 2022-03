GATINEAU, QC, le 21 mars 2022 /CNW/ - Le directeur général des élections, Stéphane Perrault, a annoncé aujourd'hui le renouvellement du mandat de Mme Monica Song dans la fonction d' arbitre en matière de radiodiffusion en vertu de l' article 332 de la Loi électorale du Canada . Mme Song a été initialement nommée le 22 juillet 2020.

La Loi électorale du Canada prévoit la nomination d'un arbitre en matière de radiodiffusion qui répartit le temps d'émission entre les partis enregistrés conformément à la Loi, établit des lignes directrices concernant les obligations des radiodiffuseurs pendant une élection générale et règle les différends entre les partis politiques et les radiodiffuseurs.

Mme Song est avocate plaidante dans le domaine du droit public et compte plus de 20 ans d'expérience. Elle faisait partie du groupe d'experts qui a signé le rapport intitulé L'avenir des communications au Canada : le temps d'agir (janvier 2020). Mme Song est actuellement associée chez Dentons Canada S.E.N.C.R.L., où elle dirige le groupe du droit des communications.

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

