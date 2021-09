Le directeur du club Hyatt Zilara et Hyatt Ziva du cap Cana nommé étoile montante

Un employé de Playa Hotels & Resorts récompensé au Caribbean Hotel & Resort Investment Summit de 2021 présenté par ISHC

FORT LAUDERDALE, Floride, 4 septembre 2021 /CNW/ - Playa Hotels & Resorts N.V. (NASDAQ: PLYA, « Playa »), un important propriétaire et exploitant de centres de villégiature tout inclus au Mexique et dans les Caraïbes, a annoncé aujourd'hui que Darling Mendez, la gérante du club au Hyatt Zilara Cap Cana et au Hyatt Ziva Cap Cana, a reçu le prix Rising Star 2021 pour la région des Caraïbes, décerné par la International Society of Hospitality Consultants (ISHC) lors du Caribbean Hotel & Investment Summit (CHRIS) de 2021, qui a eu lieu le 31 août 2021 au Seminole Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood, en Floride.

Il s'agit de la onzième collaboration de la ISCH et du CHRIS pour reconnaître le leadership des jeunes dans les Caraïbes et de la troisième fois consécutive que le prix Rising Star de cette région est remporté par un associé de Playa. Ce prix, qui récompense un leader émergent de 35 ans et moins vivant et travaillant actuellement dans les Caraïbes, a été remis en 2019 à Paola Gomez Lopez, de Playa, alors directrice des ventes du Hilton La Romana en République dominicaine, et en 2020 à Creasha-Dine Thompson, alors gestionnaire de la planification d'événements au Hyatt Zilara Rose Hall et au Hyatt Ziva Rose Hall.

« Mme Mendez continue d'inspirer et d'impressionner ses collègues et incarne l'essence même de Playa en offrant un service venant du fond du cœur au quotidien », a déclaré Dayna Blank, vice-présidente principale des ressources humaines de Playa Hotels & Resorts. « Au cours des dix dernières années, elle a connu sept avancements professionnels, chacun abordé avec enthousiasme, fierté et la compréhension que l'avenir à Playa Hotels & Resorts est sans limite. Nous célébrons l'événement avec Mme Mendez aujourd'hui et nous sommes impatients de voir ce que l'avenir lui réserve. »

Ce n'est pas la première fois que Mme Mendez est reconnue au cours de sa carrière dans le domaine de l'hôtellerie. Elle a reçu le prix de l'employée du mois, le prix de courtoisie du mois, à trois reprises, et le prix de courtoisie de l'année en 2013 pour son accueil chaleureux, son sens des responsabilités et sa discipline.

La candidature de Mme Mendez au prix Rising Star a été présentée par Pedro Tomas, directeur général du Hyatt Zilara Cap Cana et du Hyatt Ziva Cap Cana. « Mme Mendez est capable de transformer les milieux de travail en des environnements harmonieux et productifs, a déclaré M. Tomas. Par son éthique de travail, son intégrité et son attitude positive, elle mérite grandement cette impressionnante reconnaissance. »

Mme Mendez a gracieusement accepté le prix en personne, remerciant sa famille ainsi que son mentor, M. Tomas. « Le parcours n'a pas toujours été facile, mais il a toujours été merveilleux et très enrichissant pour moi. Le travail acharné que j'ai accomplis en valait largement la peine », a-t-elle expliqué.

Pour en savoir plus sur Playa Hotels & Resorts, aisni que sur les centres de villégiatures Hyatt Zilara Cap Cana et Hyatt Ziva Cap Cana, visitez le site www.playaresorts.com.

À propos de Playa Hotels & Resorts N.V.

Playa Hotels & Resorts N.V. (NASDAQ: PLYA, « Playa »), est un important propriétaire, exploitant et promoteur de centres de villégiature tout inclus primés dans des destinations de vacances populaires au Mexique et dans les Caraïbes. Playa possède ou gère un portefeuille total comprenant 22 centres de villégiature (8 366 chambres) situés au Mexique, en Jamaïque et en République dominicaine. Playa met à profit des années d'expertise dans la gestion de centres de villégiature tout inclus et collabore avec des marques reconnues à l'échelle mondiale et dignes de confiance dans le domaine de l'hôtellerie pour offrir les normes les plus élevées ainsi qu'une valeur exceptionnelle. Pionnière en ce qui a trait à combiner l'expérience du tout inclus et les principales marques hôtelières du monde entier, l'entreprise connaît une augmentation du nombre de réservations directes auprès des consommateurs et de visites répétées de ses établissement ainsi qu'une baisse des coûts d'acquisition. Playa possède et gère 17 centres de villégiature (6 295 chambres) situés au Mexique, en Jamaïque et en République dominicaine. Playa possède également deux centres de villégiature en République dominicaine qui sont gérés par un tiers et gère trois centres de villégiature pour le compte de propriétaires tiers. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.playaresorts.com.

