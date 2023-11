Le DigiHub Shawinigan Accueillera un Ordinateur Quantique en 2024

SHAWINIGAN, QC, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Le DigiHub est fier d'annoncer que le partenariat établi entre Quandela et Exaion, une filiale d'EDF, va permettre l'intégration d'un ordinateur quantique dans son écosystème à partir de 2024. Cette avancée, signe d'un progrès technologique majeur, symbolise aussi un moment clé pour la souveraineté des données dans la province et le pays.

Le communiqué : https://exaion.edf.fr/sites/exaion/files/2023-11/CP_Quandela-et-Exaion-annoncent-la-signature-dun-accord_VF.pdf

Longtemps restreint aux laboratoires de recherche et aux grandes entreprises internationales, le calcul quantique sera désormais accessible dans la région de Shawinigan, soulignant ainsi que l'innovation technologique n'est pas réservée aux grandes métropoles.

François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie a déclaré : « Dans une percée spectaculaire pour la technologie au Canada et au cœur du Québec, le Digihub de Shawinigan se transforme en épicentre de l'innovation grâce à la collaboration entre Quandela et Exaion. Cette union stratégique ouvre la voie à l'ère de l'informatique quantique et de la technologie infonuagique dans la région de la Mauricie, établissant ainsi un nouveau sommet pour le développement économique. À travers des solutions avant-gardistes, Shawinigan devient un terrain de jeu pour les industries visionnaires, renforçant notre compétitivité et propulsant l'innovation. »

Des Applications Révolutionnaires dans Divers Secteurs L'adoption de cette technologie dans l'écosystème du DigiHub ouvrira des perspectives nouvelles et fascinantes dans de multiples domaines tels que la santé, l'énergie, les transports, la finance, la cybersécurité et bien d'autres, grâce à une capacité de traitement de données sans précédent.

Une Nouvelle Ère pour le DigiHub Le DigiHub se présente comme un pionnier de la convergence technologique, en embrassant des avancées telles que la blockchain, les jumeaux numériques, l'IA générative et désormais, le calcul quantique. Cette évolution marque le début d'une période extraordinaire qui transformera l'espace en un vivier d'opportunités pour les citoyens, les startups, les industriels et les institutions éducatives.

Une Plateforme pour l'Excellence en Technologie Quantique Le nouvel ordinateur quantique photonique, rapide comme la lumière, promet de dynamiser la créativité et d'attirer à Shawinigan des talents de premier ordre. Il encouragera la création d'une expertise avancée en technologies innovantes, rehaussant la stature de Shawinigan et du Canada sur l'échiquier mondial.

Connectivité avec l'Intelligence Artificielle L'intégration future de GPU Nvidia au sein du DigiHub préfigure une synergie entre intelligence artificielle et technologie quantique, capable de décupler les capacités de traitement et d'analyse et d'offrir un terreau fertile pour l'innovation.

Harmonie avec les Initiatives Environnementales Bien que distinctes pour l'instant, l'introduction de la technologie quantique au DigiHub et les initiatives environnementales régionales, comme la construction de la première usine d'hydrogène vert à Shawinigan, pourraient trouver des synergies à l'avenir.

À propos du DigiHub Shawinigan Le DigiHub est un écosystème technologique dynamique qui stimule l'innovation et le développement entrepreneurial dans le secteur de la technologie. Il offre un espace d'incubation pour les entrepreneurs et les startups, propulsant l'innovation et la croissance économique de la région.

