SHANGHAI, 15 avril 2026 /CNW/ -- Le 2e symposium international sur la science et la technologie des protéines de levure, organisé conjointement par Angel Yeast (SH600298), s'est tenu le 11 avril 2026 à Yichang et a attiré un public mondial de plus de 350 chercheurs de premier plan et hauts dirigeants de l'industrie. Le symposium sert de plateforme industrielle dans le secteur des protéines de substitution, réunissant les intervenants pour accélérer l'innovation, renforcer la collaboration internationale et soutenir le développement de systèmes alimentaires plus axés sur la nutrition, soucieux de la santé et durables, reflétant le rôle croissant des protéines de levure dans le paysage mondial des protéines.

Le deuxième symposium international sur la science et la technologie des protéines de levure referme ses portes à Yichang (PRNewsfoto/Angel Yeast) Publication officielle du livre blanc sur les protéines de levure (PRNewsfoto/Angel Yeast)

Sun Baoguo et Chen Jian, tous deux membres de l'Académie chinoise d'ingénierie (CAE), et Zhou Weibiao, membre de l'Académie nationale des sciences de Singapour, ont prononcé les discours d'ouverture. Sun a noté que l'écosystème mondial des technologies alimentaires était en train d'être remodelé, les recherches asiatiques atteignant désormais la compétitivité internationale. Chen a souligné que la biofabrication pourrait bientôt contribuer à un tiers de la production manufacturière mondiale, soulignant que le succès de l'industrie dépendait de l'élevage durable des souches et de l'optimisation de la production. S'appuyant sur l'expérience de Singapour, Zhou a souligné que la volatilité géopolitique avait intensifié le besoin d'autosuffisance alimentaire, tout en identifiant l'acceptation des consommateurs comme un défi majeur pour la commercialisation.

Les trois académiciens ont salué les récentes percées dans la recherche et l'industrialisation des protéines de levure, qualifiant les protéines de levure de réponse efficace aux défis mondiaux et de symbole de « nouvelles forces productives de qualité » et de « futurs aliments ».

« La protéine de levure est sans aucun doute une catégorie critique », déclare Zhou. « Notre objectif ultime est de faire en sorte qu'il ne s'agisse pas d'une simple 'alternative' et d'en faire un élément incontournable pour les consommateurs. C'est un effort collectif. »

Un moment marquant de la rencontre a été la présentation mondiale du livre blanc sur les protéines de levure (Saccharomyces cerevisiae). La publication donne un aperçu consolidé et axé sur les données des dernières avancées en sciences nutritionnelles, des résultats cliniques sur la santé, des jalons réglementaires et de la fabrication évolutive. Elle donne à la fermentation microbienne un statut de solution viable et à long terme aux nouveaux défis mondiaux en matière d'approvisionnement en protéines.

En complément de la publication, Angel Yeast a lancé deux nouveaux produits aux protéines de levure : les protéines de levure AngeoPro™ Hi90-A et S80-A. Hi90-A a une teneur élevée en protéines (88%) et offre une sensation en bouche souple et un profil de goût neutre, idéal pour répondre aux exigences de la nutrition sportive haut de gamme et des régimes alimentaires spécialisés, tandis que S80-A offre une solubilité totale dans l'eau, ciblant les segments émergents et à croissance rapide tels que les boissons prêtes à boire et les eaux enrichies en protéines. Angel a également lancé d'autres nouveaux produits, y compris des protéines de levure fonctionnelles à forte gélation et à forte teneur en leucine.

La session technique a donné un aperçu détaillé de la recherche sur les protéines de levure et de son environnement d'application en expansion. Les sessions ont détaillé son efficacité éprouvée dans la récupération des performances sportives, l'atténuation de la sarcopénie, la protection des muqueuses gastriques et la modulation de la barrière intestinale. Des spécialistes des États-Unis, des Pays-Bas, de la Belgique, de l'Inde et d'Israël ont partagé les dernières avancées dans la science des protéines de levure et ses applications intersectorielles. Au cours des discussions, Manish Chauhan, cofondateur d'Arboreal, une entreprise basée en Inde qui a joué un rôle déterminant dans l'introduction et la promotion de la protéine de levure en Inde, a noté un consensus croissant selon lequel la protéine de levure est en train de passer du statut de « protéine alternative » à celui de « troisième protéine » et de devenir une protéine dominante.

Le symposium a également servi de catalyseur pour un flux tangible d'accords. Beijing Technology and Business University a officialisé une initiative de recherche conjointe avec Angel Group, et cinq grandes marques alimentaires nationales et internationales ont signé des accords de partenariat stratégique en marge. Une exposition sur place a présenté des cas d'utilisation du portefeuille de protéines de levure Angeopro, couvrant la nutrition de performance, le vieillissement en bonne santé, les aliments fonctionnels et les aliments de base traditionnels. Après l'événement, les participants ont visité le campus de fabrication ultramoderne d'Angel Yeast pour un aperçu des capacités de production à l'échelle commerciale.

« Ce symposium constitue une plateforme importante pour permettre à la communauté mondiale d'échanger des idées, de s'aligner sur les priorités et de promouvoir un élan partagé », déclare Xiong Tao, président du conseil d'Angel Yeast. « Nous nous réjouissons à la perspective d'approfondir notre collaboration avec des experts, des universitaires et des partenaires sectoriels, en renforçant le développement technologique, en partageant les meilleures pratiques et en accélérant la transition de la recherche au marché. Grâce à une innovation scientifique continue, Angel Yeast s'engage à soutenir la sécurité alimentaire mondiale et à rendre la nutrition de qualité supérieure accessible et abordable pour tous. »

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SOURCE Angel Yeast

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