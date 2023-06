Le deuxième rapport annuel de Crowley sur le développement durable décrit les progrès réalisés en matière de stratégie environnementale et l'engagement continu envers les employés

JACKSONVILLE, Floride, 14 juin 2023 /CNW/ - Crowley a publié aujourd'hui son deuxième rapport annuel sur le développement durable, qui décrit en détail les progrès réalisés pour atteindre ses objectifs de développement durable en 2022 et donne un aperçu des efforts qui seront poursuivis en 2023 et au-delà. Le rapport démontre comment Crowley a accéléré l'intégration du développement durable dans l'ensemble de ses activités, en faisant notamment progresser sa stratégie de décarbonation, évoluer ses objectifs en matière de diversité, d'équité et d'inclusion (DE&I) et en établissant de nouvelles priorités pour une croissance bonifiée de ses activités.

« Nous avons été en mesure d'atteindre, et même de dépasser, certains des objectifs énoncés dans notre premier rapport, a déclaré Tom Crowley, président du CA et chef de la direction. Cette année, nous nous sommes concentrés sur nos employés, nous avons écouté leurs commentaires et nous avons pris des mesures pour continuer à bâtir une solide culture d'entreprise. Les progrès que nous avons réalisés en une seule année témoignent du dévouement et de la vision de nos employés qui ont à cœur les mêmes priorités que notre entreprise, nos clients et nos autres partenaires. »

Voici les points saillants du rapport sur le développement durable de 2022 :

La publication des objectifs à court terme de réduction des émissions et des résultats initiaux en vue d'atteindre l'objectif à long terme de carboneutralité d'ici 2050 .

Le plan officiel en matière de DEI, y compris la stratégie et les objectifs en matière de représentation des femmes, des membres de la communauté LGBTQ+ et des employés noirs.

La mise sur pied de Crowley Wind Services, une nouvelle unité commerciale qui soutient le développement de l'énergie éolienne extracôtière. Crowley a déjà des plans de développement de l'énergie éolienne extracôtière à Salem , au Massachusetts , et à Humboldt Bay , en Californie. De plus, un navire de service destiné à l'industrie éolienne est en cours de construction.

L'octroi d'une subvention de 14,6 millions de dollars pour l'électrification de son terminal à JAXPORT et la réduction de ses émissions. Cela contribue en partie à la vision de Crowley d'un « port du futur » qui illustre comment les nouvelles technologies carboneutres ou qui émettent peu de carbone pourraient être intégrées pour optimiser le rendement, améliorer l'efficacité et réduire l'impact climatique des infrastructures portuaires.

L'atteinte de 40 % des dépenses d'approvisionnement en fournisseurs de petites entreprises, dépassant ainsi son objectif de 2030.

Des partenariats avec diverses ONG, groupes industriels et entreprises pour soutenir sa stratégie de développement durable aux États-Unis et en Amérique centrale. Par exemple, Crowley s'est associée à EcoVadis pour évaluer les pratiques de développement durable des fournisseurs dans l'ensemble de sa chaîne de valeur.

« Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli en 2022, mais nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire pour changer la vie de nos employés et des communautés que nous servons, a déclaré Meaghan Atkinson, vice-présidente de la durabilité à Crowley. Nous intégrerons la durabilité dans nos activités quotidiennes tout en créant des solutions et des services novateurs pour favoriser la décarbonation de l'industrie maritime. »

Pour lire le rapport de Crowley sur le développement durable de 2022, consultez la page www.crowley.com/sustainability.

À propos de Crowley

Crowley est une entreprise privée américaine de solutions maritimes, énergétiques et logistiques exploitée à partir des États-Unis. Elle dessert des secteurs commerciaux et gouvernementaux et génère des revenus annuels de 3,4 milliards de dollars, opère plus de 170 navires - principalement au sein de flotte régie par le Jones Act et emploie environ 7 000 personnes à travers le monde -, dont le plus grand nombre de marins américains à l'échelle de l'industrie. L'entreprise Crowley a investi plus de 3,2 milliards de dollars dans le transport maritime, qui est l'épine dorsale du commerce économique mondial. À titre de propriétaire-exploitant de navires et de fournisseur de services à l'échelle globale, qui cumule plus de 130 années d'innovation et maintient un engagement envers la durabilité, l'entreprise sert des clients dans 36 pays et territoires insulaires par l'entremise de cinq unités commerciales : Crowley Logistics, Crowley Shipping, Crowley Government Solutions, Crowley Wind Services et Crowley Fuels. Pour en savoir plus sur Crowley, ses unités commerciales et ses filiales, visitez le site www.crowley.com.

