MONTRÉAL, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Stokes Inc. (« Stokes » ou « la Société »), le plus grand détaillant indépendant d'articles de table et de cuisine au Canada, a annoncé aujourd'hui qu'elle a entamé un processus de repositionnement de ses activités en vue d'une croissance et d'une rentabilité futures, en obtenant la protection du tribunal en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (« LACC »). Cette décision difficile, mais nécessaire, a été prise pour faciliter la mise en œuvre de la stratégie de la Société qui garantira sa viabilité à long terme dans le meilleur intérêt de ses employés, clients et fournisseurs.

Stokes a été une pierre angulaire de la communauté canadienne du commerce de détail depuis 1935 et comme la plupart des autres détaillants, s'adapte aux changements fondamentaux du secteur et à la détérioration de l'environnement macroéconomique. Pour être plus compétitive dans l'environnement actuel du commerce de détail, Stokes réduira son empreinte commerciale au Canada et rationalisera les activités de son siège social, tout en se concentrant sur la transformation numérique et sa plateforme de commerce électronique.

Pendant les procédures de LACC, Stokes demandera au tribunal l'autorisation de fermer ses magasins les moins rentables tout en conservant ses points de vente rentables au Québec et en Ontario, ainsi que ses activités à son siège social de Montréal (Québec). Une fois la restructuration terminée, Stokes prévoit continuer à employer environ 500 canadiens et canadiennes.

Alors qu'un plan de restructuration complet est en cours d'élaboration, Stokes continuera à offrir la même expérience client et le même service exceptionnels, sans interruption de ses activités commerciales. La direction de la Société est convaincue que Stokes complétera sa restructuration en tant qu'entreprise plus saine et plus compétitive, bien positionnée pour l'avenir.

Ernst & Young Inc. a été nommée Contrôleur en vertu de la LACC et FAAN Advisors Group Inc. a été nommée Chef de la restructuration. Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. agit à titre de conseillère juridique de la Société. Des informations supplémentaires relatives aux procédures en vertu de la LACC seront disponibles sur le site internet du Contrôleur à l'adresse suivante : www.ey.com/ca/stokes.

À propos de Stokes Inc.

Stokes Inc. est un important détaillant d'articles de table et de cuisine fondé en 1935. La Société exploite ses activités de vente au détail dans 95 magasins à travers le Canada, ainsi qu'à partir d'une boutique en ligne. Stokes vend majoritairement ses produits sous les marques « Stokes », « Thinkkitchen », « Remy Olivier » et d'autres marques privées.

Pour plus d'informations : Martin P. Rosenthal, [email protected], 1-844-479-5034