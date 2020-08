L'équipe numérique d'Altitude Sports a été impressionnée par l'impact immédiat de la fonction AMPPT sur la croissance des ventes et l'augmentation de la taille moyenne des paniers, et a identifié Sezzle comme la meilleure plateforme pour activer cette fonctionnalité. Au final, Sezzle a remporté le contrat d'Altitude Sports sur la base des paramètres de performance pré-établis. Les dirigeants du détaillant ont également souligné l'accent mis par Sezzle sur les jeunes consommateurs, sa compréhension approfondie de l'environnement de vente au détail canadien et sa mission d'utilité publique comme autres facteurs clés ayant influencé leur décision.

« Nous sommes ravis de nous associer à un détaillant canadien aussi influent qu'Altitude Sports », a déclaré Patrick Chan, directeur général de Sezzle pour le Canada. « Depuis le lancement de Sezzle au Canada au milieu de 2019, nous avons connu une croissance rapide, sécurisant de nombreux détaillants en ligne parmi les plus importants du Canada. C'est tellement gratifiant de voir que bon nombre des entreprises à la croissance la plus rapide du Canada choisissent Sezzle comme leur solution AMPPT de prédilection. »

« L'annonce d'aujourd'hui ajoute une marque canadienne puissante et influente à la famille Sezzle, et nous sommes impatients d'aider Altitude Sports à développer son activité maintenant qu'elle peut offrir à ses clients un moyen de payer innovant et facile à gérer - un facteur de différenciation clé dans le climat d'incertitude économique actuel », a ajouté Chan.

Altitude Sports est connu dans le paysage de la vente au détail canadien comme une organisation au fait des dernières tendances de consommation, et c'est cette vision avant-gardiste qui a initialement incité l'entreprise à mettre en place un processus concurrentiel à la recherche de la solution idéale pour « Acheter maintenant, payer plus tard ».

« Dans sa recherche d'un partenaire pour les paiements par versement, Altitude Sports a placé la barre très haut et Sezzle a relevé le défi », a observé Alexandre Guimond le co-PDG d'Altitude Sports. « Nous avons été satisfaits de la technologie et du personnel de Sezzle. Sezzle est un véritable innovateur et nous sommes convaincus que c'est le début d'une relation fructueuse à long terme. »

« Clairement et simplement, notre objectif est d'être le principal fournisseur d'AMPPT au Canada » a déclaré Paul Paradis, le président et cofondateur de Sezzle qui supervise les activités internationales de l'entreprise. « Nous sommes satisfaits des résultats de notre programme pilote réussi avec Altitude Sports et sommes impatients de continuer à créer de la valeur pour notre partenaire sous la forme d'une réduction des paniers d'achats abandonnés, d'une augmentation de la taille moyenne des commandes et, en définitive, d'une augmentation des ventes. Nous savons que les résultats suivront. »

Plus tôt en juillet de cette année, Sezzle, qui est une entreprise cotée en bourse à l'ASX australien, a réalisé une levée de fonds de 60 millions de dollars américains (80 millions de dollars canadiens) qui comprend des plans visant à doubler ses efforts sur le marché canadien. Une partie des fonds de cette levée de capital sera consacrée à l'embauche de personnel supplémentaire pour le siège social canadien de Sezzle à Toronto en vue de fortifier ses équipes canadiennes dédiées à la vente et au succès client, consolider l'équipe acquisition de marchands canadiens, et renforcer les efforts de marketing de l'entreprise au niveau national.

Le cabinet de conseil McKinsey & Co a estimé que le domaine en plein essor de l'« Acheter maintenant, payer plus tard » est évalué à 1,9 billion de dollars américains (2,6 billions de dollars canadiens), et les chercheurs de l'industrie ont prédit que 95 % des détaillants vendant directement aux consommateurs offriront, sous une forme ou une autre, la possibilité de payer par versements pour les achats en ligne et en magasin d'ici 2023. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, l'industrie dans son ensemble a prospéré étant donné les fermetures qui ont poussé les clients à migrer vers les achats en ligne. Dans l'ensemble, Sezzle a constaté que ces mêmes tendances mondiales en faveur de l'AMPPT se produisent également au Canada.

En cette période économique difficile, Sezzle a déployé des efforts concertés pour soutenir les détaillants établis au Canada. À cette fin, Sezzle a récemment dévoilé un répertoire de boutiques canadiennes rassemblant les détaillants originaires exclusivement du Canada offrant la solution AMPPT de Sezzle.

À propos de Sezzle Inc.

Sezzle, société reconnue d'utilité publique, est une entreprise de technologie financière à croissance rapide dont la mission est de développer la capacité financière de la prochaine génération. La plate-forme de paiement de Sezzle augmente le pouvoir d'achat de près d'1,5 million de consommateurs actifs aux États-Unis et au Canada en offrant des plans de paiement par versements sans intérêts dans des magasins en ligne partenaires et certains points de vente en magasin. L'option de paiement transparente, inclusive et simple de Sezzle permet aux consommateurs de contrôler leurs dépenses, d'être plus responsables et d'accéder à la liberté financière. Lorsque les consommateurs postulent, le processus d'approbation est instantané et leur cote de crédit n'est pas affectée négativement.

Cette augmentation du pouvoir d'achat des clients finaux entraîne une augmentation des ventes et de la taille des paniers d'achats pour les 16.000 marchands actifs (et plus) qui proposent Sezzle aux États-Unis et au Canada. Sezzle ne présente pas de statistiques individuelles pour ses activités au Canada.

