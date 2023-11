Le désinfectant multi surface Thymox® a remporté le prix d'excellence INCLEAN

2023 pour le produit innovant au salon ISSA Cleaning and Hygiene Expo à

Melbourne, en Australie.

MELBOURNE, Australia, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Thymox SF Inc., fabricant du désinfectant botanique Thymox, a annoncé aujourd'hui que son produit, le désinfectant Thymox Multi surface ; distribué par Actichem, Australie a remporté le prix d'excellence INCLEAN 2023 pour les produits innovants à l'ISSA Cleaning and Hygiene Expo à Melbourne, en Australie.

Thymox SF est parmi les premières entreprises canadiennes à fabriquer et à offrir aux marchés industriels, institutionnels et de consommation finale une alternative aux produits chimiques traditionnels.

« Nous travaillons depuis de nombreuses années pour développer des produits dont les résultats éprouvés peuvent rivaliser avec ceux des plus grandes marques. Notre Désinfectant Multi surface THYMOX® - fabriqué à partir de produits d'origine botanique - est aussi efficace que les autres produits du marché et peut contribuer à la lutte contre divers pathogènes tout en offrant une solution botanique non toxique, biodégradable et durable » souligne Serge Auray, Président et fondateur.

Les ISSA INCLEAN Excellence Awards 2023 visent à distinguer et à présenter des produits et services innovants et progressistes au sein de l'industrie du nettoyage.

Les candidatures sont acceptées par des organisations opérant dans la région Océanie et décrivent un produit qui a été lancé/actif entre le 1er juillet 2021 et le 31 juillet 2023.

Les produits et services nominés devraient être disponibles dans le commerce sur le marché australien et être conformes à toutes les normes et exigences de sécurité australiennes pertinentes.

Les produits doivent être « évolutifs » en termes d'amélioration des performances ; productivité sur site ; sécurité ; et/ou la durabilité environnementale.

À propos d'Actichem

Actichem est une entreprise familiale qui fabrique fièrement des produits de nettoyage et de protection haute performance pour les industries de la moquette, de la conciergerie, de la restauration après sinistre et de la pierre depuis 1999. Basées à Newcastle, en Nouvelle-Galles du Sud, nos solutions innovantes ont acquis une réputation d'excellence, garantissant la satisfaction du client, et des résultats durables. Avec un engagement envers la qualité et l'amélioration continue, Actichem reste un leader de confiance dans l'industrie. Nous nous spécialisons dans la maximisation de la productivité en solutionnant les défis de nettoyage.

À propos de Thymox SF

Thymox® SF est une filiale du Laboratoire M2 Inc., une entreprise basée à Sherbrooke, Québec, Canada. Le Laboratoire M2 jouit d'une excellente réputation en matière d'innovation et d'expertise en matière de technologies de désinfection et de produits de biosécurité respectueux de l'environnement et durables, sous la marque THYMOX®. L'entreprise commercialise une gamme de produits biodégradables, performants et antimicrobiens sécure basés sur sa plateforme technologique dans trois unités commerciales : Santé animale, Protection des cultures et Désinfection des surfaces et distribué dans le cadre de divers accords nationaux et internationaux.

