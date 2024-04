MILAN, 22 avril 2024 /CNW/ - L'entreprise de design d'intérieur de premier plan Cheng Chung Design (CCD) a organisé une grande célébration, « Stellar Voyage - CCD Night », à l'occasion du 30e anniversaire de l'entreprise le 18 avril à l'hôtel Four Seasons de Milan pendant le Salone del Mobile.Milano.

1R5A6811 2

Plus de 200 invités de marque se sont joints à la célébration, dont le président de Salone del Mobile. Milano, professeurs et universitaires d'institutions universitaires de renommée mondiale, fondateurs d'entreprises d'architecture et de design d'intérieur de renommée mondiale, marques de mode internationales, artistes/concepteurs contemporains de renom, marques partenaires, clients, groupes de gestion hôtelière et médias internationaux.

« Milan est la ville de la mode et de l'art du monde. Le CCD est passé d'une agence de conception et de création à un écosystème qui combine des marques technologiques, artistiques et de style de vie. « Stratégiquement, nous cherchons à prendre de l'expansion sur le marché international, CCD établit des liens et mobilise des ressources créatives à l'échelle mondiale pour répondre aux besoins de nos clients estimés dans le monde entier, a déclaré Joe Cheng, fondateur de Cheng Chung Design.

Le CCD repousse continuellement les limites de la conception et établit des partenariats stratégiques avec Kohler et Occhio. Nous avons collaboré avec Kohler pour développer une nouvelle suite de style chinois inspirée de la ville interdite, qui fera ses débuts au salon Kitchen & Bath China 2024. De plus, notre collaboration avec Occhio nous permet de fournir des solutions d'éclairage intelligent centrées sur l'humain pour divers projets de CCD.

Au cours du Salone del Mobile.Milano, CCD présente le produit original conçu par sa marque de style de vie COSMO CROSS dans le but de rendre l'art accessible dans la vie à SaloneSatellite, une exposition unique qui accorde une attention particulière aux jeunes concepteurs. Le CCD a également lancé deux nouvelles collections conçues conjointement avec la SCIC et Newform, renforçant la coopération croisée tout en surmontant continuellement les obstacles de la conception.

À propos de CCD

CCD/Cheng Chung Design (HK) a été fondée par M. Joe Cheng, qui se spécialise dans la prestation de services de design d'intérieur et de consultation pour les hôtels de marques internationales de premier plan. En 2022, le CCD s'est classé au premier rang des 10 meilleurs services d'accueil du US Interior Design Magazine. CCD a reçu le prix des 500 meilleures marques asiatiques en 2019 et 2020.

Le CCD a toujours été l'icône dans le domaine de la conception hôtelière, avec le mode de fonctionnement de toute la chaîne industrielle (préconsultation, conception architecturale, design intérieur, électromécanique, éclairage, logo, revêtement souple, œuvres d'art, etc.) couvrant les hôtels, les entreprises, les complexes commerciaux et les hautes surfacesfin de la conception résidentielle. En réponse aux demandes diversifiées du marché, CCD a successivement lancé diverses sous-marques, soit UCD, Wowu Art Consultancy, Raritag Network Technology et COSMO CROSS, qui ont établi des liens transfrontaliers et une personnalisation privée des produits et services.

Pour en savoir plus, consultez le site www.ccd.com.hk.

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2393067/1R5A6811.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2393069/2.jpg

SOURCE Shenzhen Cheng Chung Design Co.,Ltd.