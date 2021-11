Le désengagement policier présent au Québec

NICOLET, QC, le 23 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Selon une étude réalisée par le Centre de recherche et de développement stratégique de l'École nationale de police du Québec, le désengagement policier serait bien présent au Québec.

Qu'est-ce que le désengagement policier?

Le désengagement policier est ce phénomène qui mène des policiers à se retirer de certaines interventions ou à s'abstenir complètement d'intervenir alors qu'ils auraient dû intervenir.

Démotivation, découragement, baisse d'attachement et d'intérêt à la profession, démobilisation, indifférence, …, sont parmi les états d'esprit évoqués par les policiers qui ont participé à l'étude. Ces états d'esprit se traduiraient par une baisse des efforts et de l'implication au travail, l'hésitation à intervenir qui mène parfois à ne pas intervenir du tout et parfois à « regarder à gauche quand ça se passe à droite ».

Les causes du désengagement policier

Cinq causes sont parmi les plus souvent mentionnées concernant le désengagement policier :

Les craintes de répercussions ou de conséquences; Les critiques du public et la méconnaissance du métier de policier; Le manque de soutien organisationnel; Le sensationnalisme médiatique; La perception du sentiment d'injustice.

Objectifs et méthodologie de l'étude

Amorcée en janvier 2021, cette étude a comme objectifs de documenter l'existence du phénomène de désengagement policier au Québec et d'en identifier les causes.

Un appel a été lancé à tous les policiers québécois afin de recruter des participants. Cent-quatre-vingt-six (186) policiers québécois ont répondu à l'appel et 21 d'entre eux ont été choisis aléatoirement pour des entrevues.

Dès janvier 2022, un questionnaire en ligne sera lancé auprès de la communauté policière québécoise afin de valider les grands constats obtenus lors de la première phase de l'étude.

Retombées

Selon les conclusions de l'étude, l'École nationale de police du Québec verra à bonifier son offre de formations de façon à sensibiliser à l'existence du phénomène, à mettre en place des stratégies de prévention et à développer une approche de soutien aux gestionnaires.

