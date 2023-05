HONG KONG, 25 mai 2023 /CNW/ - Toshiba TV a exprimé son engagement envers l'authenticité, l'innovation et l'excellence des savoir-faire. La marque est également reconnue pour son dévouement sincère envers les clients et pour les efforts continus visant à maintenir l'excellence classique dans chaque génération de produits.

Dans le même ordre d'idées, Toshiba TV créera l'émerveillement en juin 2023, avec trois de ses séries de modèles populaires, chacune d'une gamme de produits différente, soit les téléviseurs C350, M550 et le plus récent X9900L de Toshiba, et le dernier X9900L aux meilleurx prix.

Depuis sa sortie, la série de téléviseurs Toshiba d'entrée de gamme C350 a fait des vagues sur le marché mondial de la télévision grâce à un prix abordable qui ne compromet pas la valeur. Ses modèles sont dotés d'un écran 4K, de la fonction de commande vocale et des systèmes Dolby Atmos et Dolby Vision offrant des performances audio et visuelles supérieures.

La série intermédiaire M550 de Toshiba TV possède les technologies REGZA Engine 4K Pro, REGZA Power Audio PRO, Quantum Dot Color et Full Array Local Dimming de l'entreprise, qui améliorent l'image, la couleur et le son. La série M550 est reconnue pour sa capacité à offrir une expérience de visionnement cinématographique vraiment immersive.

La dernière série de Toshiba TV, mais non la moindre, qui sera présentée au cours de la prochaine saison est la série X9900L - des produits phares DELO 4K dotés de caractéristiques plus qu'impressionnantes : un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le REGZA Engine DELO pour le Perfect Black, Tru Color OLED, un puissant optimiseur d'images IA, le REGZA Power Audio Extreme qui compose la technologie sonore Tru Screen, le processeur Tru Bass et la technologie de son ambiophonique REGZA 5.1.2. Le X9900L devrait connaître un succès constant dans le monde entier, car il intègre tous les éléments de la télévision de l'ère numérique.

Tous les modèles de Toshiba TV mentionnés ci-dessus seront disponibles aux meilleurs prix du marché sur Best Buy (États-Unis), M Video (Russie), Amazon et Flipkart (Inde), The Good Guys (Australie), Falabella (Pérou), Carrefour et Via Varejo (Brésil), et plus encore - cela en vaut la peine.

À propos de Toshiba TV

Toshiba TV compte 71 années d'histoire dans la production de téléviseurs. Grâce à son solide ADN sur le plan des inventions et des idées novatrices, Toshiba TV a souvent été la première au monde à introduire plusieurs caractéristiques novatrices dans ses téléviseurs. Toshiba TV a offert des expériences inoubliables et de nouveaux styles de visionnement à de nombreuses personnes dans le monde grâce à sa grande qualité d'image.

SOURCE Toshiba TV

