Le député Youri Chassin annonce la construction d'un complexe temporaire à l'Hôpital régional de Saint-Jérôme

SAINT-JÉRÔME, QC, le 25 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le député de Saint-Jérôme, Youri Chassin, annonce, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, la construction d'un complexe temporaire qui viendra pallier le manque d'espaces disponibles dans cet hôpital, notamment en prévision de mieux répondre aux besoins qui découleront de la deuxième vague de la COVID-19 au cours des prochains mois, en permettant de libérer des espaces au sein même de l'Hôpital.

Le projet de complexe temporaire à assemblage rapide de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme a pour but d'ajouter rapidement des lits de soins à l'installation. L'assemblage de ce complexe sera réalisé d'ici l'hiver, en seulement quelques semaines, pour un coût de près de 19 M$. L'ajout de ce complexe, qui comprendra 57 lits, permettra de réorganiser les espaces intérieurs de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme afin d'y accueillir plus aisément les patients présentant des symptômes de la COVID-19. Cela permettra de procéder à l'évaluation de ces derniers dans des conditions optimales et sécuritaires durant leur épisode de soins.

Citations :

« Ce projet de construction temporaire témoigne des efforts qui sont faits pour adapter notre réseau à la réalité concrète de chaque communauté, dans un souci d'optimisation et d'efficience. Il reflète aussi notre désir d'améliorer très rapidement l'accès aux services du réseau, dans un contexte inédit où les besoins ne peuvent que s'accroître. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Il s'agit d'une initiative essentielle pour s'adapter aux besoins actuels et à venir du secteur sud des Laurentides. Un des principaux enjeux de notre région est la hausse de la demande de services de santé, et je me réjouis qu'une construction temporaire vienne nous aider à relever ce défi de manière concrète et efficace, en ce temps de crise sanitaire et après. »

Youri Chassin, député de Saint-Jérôme

Faits saillants :

À terme, les nouveaux locaux temporaires construits comprendront un aménagement intérieur réalisé selon les besoins cliniques, des alcôves individuelles, des gaz médicaux et des consoles médicales à la tête de chaque patient, des salles de toilettes et des espaces de travail pour le personnel de soins.

Le complexe temporaire, tout comme celui de l'Hôpital de Saint-Eustache , sera similaire à celui d'un projet réalisé à l'Hôpital Joseph Brant situé à Burlington , en Ontario . Le CISSS devrait compléter le complexe pour la mi-décembre.

