Le député Youri Chassin annonce l'ouverture du complexe d'hospitalisation rapide de l'Hôpital de Saint-Jérôme

SAINT-JÉRÔME, QC, le 28 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le député de Saint-Jérôme, Youri Chassin, annonce, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, que le complexe d'hospitalisation rapide (CHR), dont la construction a débuté à la fin du mois de septembre dernier à l'Hôpital de Saint-Jérôme, ouvre aujourd'hui ses portes et accueille ses premiers patients. Le projet a été mis en place afin d'améliorer rapidement l'organisation des soins du centre hospitalier, en particulier dans le contexte d'urgence sanitaire actuel.

Le CHR vise avant tout un ajout de lits permettant de libérer des places de soins de courte durée dans l'hôpital, afin de mieux répondre aux besoins engendrés par la pandémie de la COVID-19. Il peut accueillir des patients en chirurgie et comprend entre autres 57 chambres, dont deux pour la clientèle en chirurgie bariatrique.

Les infrastructures ont été réalisées en 150 jours, mobilisant un grand nombre de ressources et de fournisseurs. Le complexe est relié à l'hôpital par une passerelle et comprend tout le nécessaire pour offrir les services et les soins nécessaires aux clientèles ciblées.

Il s'agit d'ailleurs d'un premier pas vers la modernisation de l'hôpital, un projet qui se concrétisera au cours des prochaines années. Rappelons que ce grand projet, qui s'est vu bonifié en 2019, comportera des travaux de modernisation du plateau technique chirurgical et de plusieurs secteurs, l'ajout d'unités de soins et le rehaussement des différents services de soutien nécessaires au bon fonctionnement de l'installation.

« Avec le complexe d'hospitalisation rapide de Saint-Eustache, qui a été livré il y a quelques semaines, ce projet s'avère des plus novateurs, à la fois par son ampleur et par la rapidité avec laquelle il a été réalisé. Dans un contexte où les besoins ne cessent de croître en milieu hospitalier, et tout particulièrement en cette période de crise sanitaire inédite, une telle initiative innovante s'avère idéale. Nous avons à cœur d'offrir ainsi aux installations du réseau des infrastructures non seulement adaptées à la réalité clinique actuelle, mais aussi aux nécessités que nous pouvons déjà anticiper pour les années à venir. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Devant la très forte augmentation des besoins de la région en matière de soins de santé, notre gouvernement s'est mobilisé pour offrir rapidement une solution concrète. Nous accueillons avec satisfaction ce premier pas vers des installations de santé modernes mises à la disposition des citoyennes et des citoyens des Laurentides. En effet, ce nouveau complexe arrive à point pour nous aider à relever les défis actuels de notre hôpital régional, incluant ceux liés à la pandémie, mais aussi les enjeux d'accessibilité auxquels nous étions déjà confrontés. J'en remercie M. Dubé et ses équipes pour leur soutien. »

Youri Chassin, député de Saint-Jérôme

Le CHR offrira à l'Hôpital régional de Saint-Jérôme une plus grande souplesse de gestion de lits, en attendant le grand projet de modernisation de l'hôpital. Il contribuera également à diminuer notablement les délais et les listes d'attente en chirurgie.

Le projet a représenté un investissement de près de 19 M$.

Un projet similaire a été mené à l'Hôpital de Saint-Eustache et est en fonction depuis le 31 janvier dernier.

