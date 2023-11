Le député de Jean-Talon se voit confier un nouveau dossier

QUÉBEC, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, confie au député de Jean-Talon, Pascal Paradis, l'important dossier de l'Énergie. Le nouvel élu entend talonner son vis-à-vis de la CAQ afin qu'il rende des comptes aux citoyens et proposer des solutions constructives.

EN BREF

Pascal Paradis hérite d'un nouveau dossier en devenant porte-parole du Parti Québécois en matière d'Énergie.

« Ce dossier est extrêmement important pour les Québécois et pour le Parti Québécois, puisqu'il est au cœur de l'héritage notre fondateur, mais aussi au cœur de la nécessaire transition écologique pour décarboner notre économie. Je suis honoré de la confiance que me témoigne Paul et je suis impatient de me mettre au travail », affirme Pascal Paradis.

Le député de Jean-Talon annonce enfin qu'il sera présent le 30 novembre pour questionner Michael Sabia devant la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles. Le nouveau PDG d'Hydro-Québec défendra son plan stratégique 2022-2026 et le plan d'action de la société d'État.

La liste complète des dossiers de Pascal Paradis :

Capitale nationale

Communautés LGBTQ+

Justice

Lutte contre le racisme

Relations avec les Québécois d'expression anglaise

Relations internationales et francophonie

Sécurité publique

Solidarité sociale et action communautaire

Travail et emploi

Énergie

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Renseignements: SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]