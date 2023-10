Le député de Jean-Talon se voit confier neuf dossiers importants

QUÉBEC, le 17 oct. 2023 /CNW/ - Le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, confie au député de Jean-Talon, Pascal Paradis, neuf dossiers importants, dont celui de la Capitale-Nationale. Le nouvel élu entend talonner ses vis-à-vis de la CAQ afin qu'ils rendent des comptes aux citoyens et proposer des solutions constructives.

À peine assermenté, le nouvel élu péquiste dans Jean-Talon aura du pain sur la planche puisque que le chef du Parti Québécois le met en charge de neuf dossiers d'une grande importance pour la formation indépendantiste.

« Pascal Paradis est un homme d'exception et un travailleur acharné. Il est déjà appelé à devenir un député avec beaucoup de talent. Son arrivée nous permettra de continuer à livrer de la qualité et de la rigueur et c'est pourquoi les responsabilités qu'il prend dès aujourd'hui sont à la hauteur de ses compétences, de la signification de son élection et des défis que nous devons relever pour accomplir nos objectifs. Il contribuera sans aucun doute à tirer les débats politiques vers le haut à l'Assemblée nationale », affirme avec confiance Paul St-Pierre Plamondon.

Cofondateur d'Avocats sans frontière, Pascal Paradis hérite ainsi de plusieurs dossiers d'envergure pour lesquels sont expérience est un atout pour les troupes péquistes, soit la Justice, la Sécurité publique, les Communautés LGBTQ+, la Lutte contre le racisme, la Solidarité sociale et l'action communautaire, Travail et Emploi, les Relations avec les Québécois d'expression anglaise et enfin les Relations internationales et la francophonie.

« Je suis honoré que Paul me fasse confiance pour piloter ces dossiers. Je vais mettre à profit mes années à défendre les droits de la personne à l'échelle internationale au bénéfice des Québécois dans ces enjeux qui ont une grande dimension sociale. Bâtir des ponts et construire une société plus juste, j'ai fait cela toute ma carrière et j'ai hâte de continuer à le faire dans l'enceinte de l'Assemblée nationale », promet le député de Jean-Talon, Pascal Paradis.

De plus, l'élu sera également porte-parole du Parti Québécois pour la Capitale-Nationale. Le rôle lui revenait naturellement, croit Paul St-Pierre Plamondon.

« Pascal est un gars de la place, il a grandi à Sainte-Foy et Sillery, il y habite. Il a comme moi l'ambition que Québec soit bien plus qu'une « deuxième métropole » ou la capitale d'une province. Il croit lui aussi que c'est une ville qui est appelée à devenir une capitale internationale. Les citoyens de Québec viennent de gagner un représentant de calibre pour les représenter », conclut le Chef péquiste.

La liste complète des dossiers de Pascal Paradis :

Capitale nationale

Communautés LGBTQ+

Justice

Lutte contre le racisme

Relations avec les Québécois d'expression anglaise

Relations internationales et francophonie

Sécurité publique

Solidarité sociale et action communautaire

Travail et emploi

