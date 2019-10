Le Département d'analyses biomédicales du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu inaugure ses nouveaux laboratoires!

Deux nouveaux laboratoires

L'aménagement d'un nouveau laboratoire d'hématologie et de services transfusionnels, le local P-057, s'est terminé à l'été 2019. Dorénavant muni d'un appareil d'analyses en hématologie, de microscopes avec écran et d'un appareil Intergiciel Centralink, il facilite ainsi les apprentissages. À l'été 2019, le Cégep a également procédé à la réfection complète du laboratoire d'histopathologie et de biologie moléculaire, situé au local P-028. Aussi équipé de microscopes avec écran et d'un nouveau mobilier, le système de ventilation a été refait à neuf. Au total, il s'agit de plus de 300 000 $ en équipement et de plus de 1,2 million en travaux de construction qui ont été investis, somme provenant du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et du Cégep. Ces aménagements permettront aux jeunes de vivre des situations authentiques reflétant les réalités du marché du travail.