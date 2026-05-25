LE DEMANDEUR ET LES SŒURS GRISES DE MONTRÉAL ACCEPTENT DE PARTICIPER À UNE MÉDIATION PRIVÉE LE 19 JUIN 2026 AFIN DE TENTER DE RÉGLER L'ACTION COLLECTIVE POUR LES VICTIMES D'ABUS À LA CRÈCHE D'YOUVILLE, À L'ÉCOLE NOTRE-DAME DE LIESSE ET À L'ORPHELINAT CATHOLIQUE DE MONTRÉAL

QUÉBEC, le 25 mai 2026 /CNW/ - Six ans après le dépôt de l'action collective contre Les Sœurs grises de Montréal pour le compte des victimes d'abus sexuels, physiques et psychologiques à la Crèche d'Youville, à l'École Notre-Dame de Liesse et à l'Orphelinat catholique de Montréal, les parties annoncent qu'elles acceptent de participer à une médiation privée le 19 juin 2026 afin de tenter de régler l'action collective dans le dossier 500-06-001082-201.

Certaines défenderesses en garantie ainsi que les défenderesses en arrière-garantie participeront également à cette médiation.

Cette action collective concerne les personnes ou les successions de personnes décédées qui ont été victimes d'abus sexuel et/ou d'abus physique et\ou d'abus psychologique alors qu'elles étaient hébergées ou reçues dans l'un des trois établissements suivants : la Crèche d'Youville, l'École Notre-Dame de Liesse ou l'Orphelinat catholique de Montréal, entre 1925 et 1973.

Sont toutefois exclues les personnes qui ont été indemnisées et qui ont exécuté une quittance dans le cadre du Programme national de réconciliation avec les orphelins et orphelines de Duplessis ayant fréquenté certaines institutions.

Les avocats des membres du groupe invitent toutes les personnes ayant fréquentés les institutions visées entre 1925 et 1972 et y ayant subi des abus sexuels et/ou physiques et/ou psychologiques à communiquer avec eux le plus rapidement possible, dans les 30 jours des présentes, soit par courriel à l'adresse [email protected] ou par téléphone au 418-682-8924. L'absence de communication ne fait perdre aucun droit. Les communications avec les avocats des membres du groupe sont entièrement gratuites et confidentielles.

SOURCE St-Gelais, Bédard, Quessy, Grimard

INFORMATIONS : (à l'attention des médias seulement) : Me Jean-Daniel Quessy, 418 682-8924, poste 224, [email protected]