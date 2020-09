« L'activité sur le marché de l'habitation a considérablement ralenti au Canada entre le premier et le deuxième trimestre de 2020 en raison des effets de la COVID-19, a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL. Toutefois, le recul marqué des nouvelles inscriptions et la faiblesse des stocks qui en a résulté ont maintenu une certaine pression sur les prix observés des logements dans les marchés locaux de l'habitation qui étaient très actifs avant la crise. »

Ces résultats sont fondés sur les données de la fin de juin 2020 (sauf les taux d'inoccupation annuels des appartements locatifs, qui datent d'octobre 2019) et les renseignements sur le marché disponibles à la fin d'août 2020. Le rapport national présente une évaluation du marché de l'habitation à l'échelle du Canada et des résultats détaillés pour 15 régions métropolitaines de recensement (RMR).

Le dernier rapport EMH a été publié en février, peu avant que la COVID-19 ne bouleverse subitement l'économie. L'évolution rapide de la situation et le niveau d'incertitude sans précédent nous ont amenés à suspendre l'EMH jusqu'à ce que des données pertinentes et opportunes soient de nouveau disponibles.

Pour produire des informations actuelles, le cadre de surévaluation utilisé pour ce numéro repose sur des estimations provisoires de certains facteurs fondamentaux du marché de l'habitation au deuxième trimestre de 2020. Les calculs et les cotes de surévaluation définitifs seront présentés dans le prochain numéro de l'EMH, lorsque les données définitives sur ces facteurs fondamentaux seront disponibles. Le document d'information ci-joint fournit également des renseignements supplémentaires.

Dans le cadre de l'EMH, les mêmes facteurs clés continuent d'être utilisés pour évaluer le degré de vulnérabilité du marché de l'habitation (surchauffe, accélération des prix, surévaluation et construction excessive), mais l'éventail des vulnérabilités du marché est plus grand dans le contexte de crise de la COVID-19. L'EMH demeure néanmoins utile pour suivre l'état des marchés de l'habitation au Canada et pour continuer d'en surveiller les déséquilibres potentiels.

Faits saillants :

Toutes les régions du pays ont été touchées par la pandémie de COVID-19.

et , les déséquilibres du marché de l'habitation se sont globalement résorbés avant le début du deuxième trimestre de 2020. Vancouver et Toronto ont vu croître les prix observés des habitations au deuxième trimestre de 2020, malgré la baisse du prix estimatif fondamental des logements entraînée par la COVID-19. Il en est résulté une hausse des estimations moyennes de la surévaluation dans le marché de l'habitation de ces deux centres.

, de et de sont maintenant tous évalués à un degré modéré de vulnérabilité globale. Les marchés de l'habitation d' Ottawa , de Montréal , de Moncton et de Halifax ont entamé le deuxième trimestre de 2020 avec des déséquilibres émergents.

Cela a mené à la détection de signes modérés de surévaluation à Moncton et à Halifax , tandis qu'à Ottawa et à Montréal une accélération des prix est rapportée en raison de l'augmentation soutenue du taux de croissance des prix des habitations.

et ont été aggravées par la pandémie de COVID-19 et les pressions à la baisse sur les prix du pétrole. Les prix des habitations dans ces deux centres des Prairies ont chuté au deuxième trimestre de 2020. Leur baisse a été inférieure à ce qu'elle aurait dû être selon les facteurs fondamentaux du marché. Cette situation a fait augmenter les estimations moyennes de la surévaluation à Edmonton et Calgary entre le premier et le deuxième trimestre cette année.

et entre le premier et le deuxième trimestre cette année. Les signes de construction excessive, détectés pour la première fois en 2015, demeurent présents dans ces deux marchés.

La SCHL publie l'EMH tous les trimestres afin de fournir aux Canadiens des analyses et des informations éclairées et objectives, établies en fonction des meilleures données disponibles au Canada. Le rapport donne une vue complète des vulnérabilités du marché de l'habitation et décrit les déséquilibres. L'EMH ne vise pas à cerner les problèmes à long terme liés à l'abordabilité du logement.

Document d'information : Rapport Évaluation du marché de l'habitation (EMH), troisième trimestre de 2020

Le cadre d'analyse de l'EMH vise à détecter les signes de déséquilibres actuels ou émergents dans les marchés de l'habitation au Canada. L'EMH tient compte de quatre principaux facteurs : la surchauffe, l'accélération de la croissance des prix, la surévaluation et la construction excessive. Plus les indicateurs intenses et persistants de déséquilibres se multiplient, plus le degré de vulnérabilité du marché de l'habitation augmente.

L'EMH a pour but d'aider à détecter, à partir de données historiques, les périodes antérieures de vulnérabilité sur le marché de l'habitation, par exemple la bulle des prix des logements qui s'est produite à Toronto à la fin des années 1980 et au début de la décennie suivante. La capacité de l'EMH de détecter les vulnérabilités repose sur l'hypothèse d'une relation temporelle stable entre les prix et les facteurs fondamentaux du marché de l'habitation.

L'EMH n'est pas une évaluation de l'abordabilité du logement. Le problème de l'abordabilité est multidimensionnel et peut varier selon les segments de la population. En revanche, l'EMH vise à évaluer si le marché de l'habitation dans son ensemble comporte des risques susceptibles de nuire à la stabilité financière. Grâce à l'EMH, la SCHL offre de l'information et des analyses qui peuvent aider les Canadiens à prendre des décisions éclairées et contribuer à un rajustement ordonné des déséquilibres du marché de l'habitation.

