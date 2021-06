Le Défilé inversé présenté par Hydro-Québec - une expérience inédite au Quartier des spectacles à vivre du 20 au 24 juin 2021

MONTRÉAL, le 18 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le public de tous les âges est attendu dès dimanche au Quartier des spectacles pour prendre part au Défilé inversé, une expérience inédite, tour à tour immersive, participative, technologique et ludique. Une façon nouvelle, sécuritaire et fascinante de célébrer le Québec à travers cinq installations qui illumineront le cœur de la ville sous ces thèmes évocateurs : LANGUE, IMAGINAIRE, CRÉATIVITÉ, ENSEMBLE et SOUVENIR.

Dès dimanche, le Défilé inversé de la Fête nationale du Québec 2021, réalisé en partenariat avec le gouvernement du Québec, sera ouvert au public durant 5 jours entre 11 h et 23 h !

« Sourire, s'émerveiller, se reconnaître, se sentir bien, se faire du bien, se rassembler avec fierté. Pour ce faire, l'équipe du Comité de la Fête nationale à Montréal propose, lors de la 187e édition de la Fête, un Défilé pas comme les autres, puisqu'il est inversé ! Du 20 au 24 juin prochains, les Québécoises et les Québécois sont donc invité.e.s à défiler au cœur du Quartier des spectacles afin d'y découvrir cinq installations qui leur feront vivre un moment d'exception. »

-- Nathalie Gervais, directrice générale du Comité de la Fête nationale du Québec à Montréal

« Devant cette situation hors de l'ordinaire, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas innover et donner aux gens une nouvelle expérience à vivre, à la fois visuelle et sonore, immersive et interactive. On a voulu faire en sorte qu'ils puissent déambuler à travers divers espaces, s'immerger dans plusieurs univers. On souhaitait égayer la ville, surprendre et émerveiller, en mettant bien en évidence les éléments de la fête nationale québécoise. »

-- Ghislain Turcotte, Matièrs, concepteur du Défilé inversé.

Langue // Laissez-vous porter par le courant des mots

Esplanade de la Place des Arts

La langue québécoise unit et distingue. Tous ensemble, on la façonne. En la partageant, elle prend de l'élan et elle porte vers l'autre. Ici, la langue est donc représentée comme un véhicule -- un bateau en papier fait de pages géantes de romans, pièces de théâtre, poésie et bandes dessinées d'ici ! -- qui permet d'explorer le monde, aller à la rencontre des autres, accueillir de nouvelles idées et créer de nouveaux horizons. Tout le monde à bord !

« Venez à la rencontre de notre langue si vivante, à la fois fluide et colorée, diversifiée et résiliente. Ici, on lui rend hommage à travers la richesse de notre littérature et de notre créativité, évoquant sa mouvance et ses voyages par ces grands bateaux de papier ! », lance M. Turcotte.

Ensemble // Ouvrez des portes vers l'autre

Rue Sainte-Catherine

Composée de quatre portes monumentales à franchir, l'installation adresse aux visiteurs quelques questions propres au Québec -- philosophiques, poétiques ou plus légères ! -- et fait réfléchir aux éléments qui rapprochent et caractérisent collectivement les Québécoises et les Québécois… OK, mais ça, c'est avec ou sans l'humidex ? À quoi rêves-tu ? Te fais-tu bouffer par les maringouins ? Les Canadiens feront-ils les séries ? Peux-tu nommer les 11 nations des Premières Nations du Québec ? Est-ce que tu votes ? Et, de manière ludique et humoristique, on rappelle que tous les habitants et toutes les communautés vivant sur le territoire québécois forment ensemble -- avec leurs particularités, leurs individualités, leurs goûts et leurs préférences -- un Québec riche, ouvert, multiple et capable de se remettre en question pour progresser.

« Nos identités, individuelle et collective, évoluent sans cesse. Ici, le filon était l'autre. L'autre Québécois d'une région éloignée, le voisin, celui issu de la diversité culturelle ou de l'une des nations autochtones… Bref, tous ceux et celles qui composent le Québec pluriel, le Québec d'aujourd'hui », exprime Ghislain Turcotte.

Imaginaire // Déambulez sous une canopée inventée

Le Parterre

Dépasser les limites du réel et de l'existant : l'imaginaire est une force primordiale au Québec. L'expérience de cette installation rappelle une promenade en forêt, un moment privilégié où l'imaginaire se met à vagabonder. Le visiteur est appelé à s'impliquer pour découvrir la richesse qui s'y cache, en déclenchant des interactions surprenantes, activant des artefacts sonores, dévoilant des éléments dissimulés.

« On célèbre ici l'imaginaire, en commençant par les légendes que l'on a inventées à travers les âges jusqu'aux projets énormes tels que Manic 5 ! Cette capacité à nous projeter dans l'avenir pour élaborer de grands projets collectifs témoigne d'une inventivité singulière, fertile et unique. Et quoi de mieux que la canopée d'une forêt, pour rendre compte de ça. Une canopée, percée de trous, qui ouvre vers le ciel, dessinant des ombres au sol, avec un jeu de miroirs qui renverse les perspectives… un environnement propice à solliciter l'imaginaire de chaque visiteur ! », explique le concepteur.

Créativité // Osez inventer !

Place des Festivals, côté sud

Inventer, concevoir, donner vie à des idées et à des formes nouvelles, avec une sensibilité et une liberté propre ; la créativité est l'une des caractéristiques du Québec et une source de grande fierté. Des patenteux du dimanche aux concepteurs aguerris en passant par les ingénieurs et les artistes, elle s'exprime de multiples façons et dans de nombreux champs d'activités. Cette installation invite les visiteurs à créer des moments éphémères, à s'engager physiquement pour interagir, jouer et improviser avec des œuvres et des concepts phares.

« On est des gosseux, on fait beaucoup avec pas grand-chose. C'est dans notre ADN ! La création c'est d'abord un geste, un engagement du corps et parfois même de tout le corps. On a créé une installation interactive et technologique -- je pense que la technologie fait intrinsèquement partie de la créativité québécoise -- dans laquelle il y a une détection du corps en mouvement. Par son engagement physique, le visiteur déclenche des transformations et des effets sur l'environnement vidéo… le modelant à sa manière », précise le concepteur.

Souvenirs // Déambulez au cœur des défilés du passé

Place des Festivals, côté nord

Le 24 juin, depuis près de 150 ans, les Québécoises et les Québécois envahissent les rues de Montréal pour participer aux défilés de la Fête nationale du Québec. Pour tisser un lien entre le passé et le présent, on expose divers éléments scéniques des éditions récentes : une baleine, des poissons, un feu de joie, un immense orignal, une souffleuse, et plus encore. Le soir venu, les éléments s'illuminent, leur donnant une dimension magique.

« En déambulant au cœur de ces décors évoquant notre identité nationale, vous pourrez les voir comme vous ne les avez jamais vus, sous différents angles et de très près ! », conclut Ghislain Turcotte.

D'est en ouest, du nord au sud,

Montréal vibrera au rythme de ses Fêtes de quartier

le 23 et le 24 juin 2021 !

Façon conviviale, familiale et festive de célébrer « sa » fête nationale avec ses concitoyens, plusieurs Fêtes de quartier auront lieu le 23 et le 24 juin aux quatre coins de la métropole ! Pour l'occasion, parfois en présentiel, d'autres fois en virtuel, les Montréalais et les Montréalaises auront la chance de vivre plusieurs activités gratuites, ludiques ou artistiques, et de voir notamment Émile Bilodeau, véritable porte-étendard d'une génération(Lachine / présentiel), Mononc' Serge et ses chansons exutoires (Rosemont / virtuel) ou encore Ludovick Bourgeois, grand gagnant de La voix 5 (Montréal-Nord / virtuel). Les organisateurs et les participants ont dû user d'ingéniosité pour concocter les joyeuses festivités 2021 malgré les restrictions et, au total, 20 Fêtes de quartier se tiendront en présentiel, 11 auront lieu en virtuel, et 6 seront à la fois en présentiel et en webdiffusion. À noter aussi que 38 fêtes « fermées » égaieront les résidents et les résidentes de divers CHSLD montréalais !

Les Fêtes de quartier

dans 20 arrondissements montréalais, le 23 et le 24 juin 2021

