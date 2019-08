Le Défi Vélo La Coop remet 305 000 $ à cinq organismes de Lanaudière et du Québec

Le Défi Vélo passe le cap de 1 million $ amassés depuis la 1re édition en 2014

SAINT-JACQUES, QC, le 25 août 2019 /CNW Telbec/ - La 6e édition du Défi Vélo La Coop a permis d'amasser 305 000$ au profit de Centraide Lanaudière, la Fondation Adapte-Toît, le Club des petits déjeuners, section Lanaudière, ainsi que deux causes provinciales, la Fondation BAnQ et Au cœur des familles agricoles. Organisé en collaboration avec Novago Coopérative, le Défi Vélo 2019 a permis de connaître un tel succès grâce à l'implication de quelque 25 participants/bénévoles parmi lesquels 160 cyclistes. Les sommes recueillies seront réparties également entre chacun des organismes soutenus dans le cadre de l'événement.

Le chef de la direction de La Coop fédérée, M. Gaétan Desroches, s'est dit très fier du résultat de cette 6e édition et heureux pour les organismes qui bénéficieront ainsi des retombées de l'événement tenu pour la première fois dans la région de Lanaudière. « Pareille réussite témoigne des valeurs d'entraide et de solidarité des employés de La Coop fédéré et des coopératives affiliés », a déclaré M. Desroches à l'issue du Défi Vélo 2019.

Dans le cadre de cette 6e édition, La Coop fédérée a pu compter sur l'appui de Novago Coopérative, représentée par son directeur général, M. Dany Côté, dont l'équipe s'est mobilisée pour faire du Défi Vélo 2019 une réussite. « Nous n'avons pas hésité à mettre les bouchées doubles en tenant des activités bénéfices en marge de l'événement pour atteindre notre objectif. Il faut souligner le travail sans relâche des bénévoles qui y ont contribué », a tenu à souligner M. Côté.

Cette 6e édition du Défi Vélo La Coop a été aussi rendue possible grâce à la participation d'importants partenaires comme Desjardins, Fasken et QSL.

« Depuis sa première édition en 2014, le Défi Vélo a amassé près de 1 million $ et soutenu 22 organismes du Bas-Saint-Laurent, du Centre-du-Québec, de Chaudières-Appalaches, de la Mauricie, de la Montérégie et maintenant de Lanaudière. » a laissé savoir M. Ghislain Gervais, président de La Coop fédérée, qui a aussi tenu à souligner l'accueil chaleureux de la Ville de Saint-Jacques, représentée par la mairesse Josyanne Forest.

Depuis plusieurs années, la promotion des saines habitudes de vie auprès des employés et des producteurs agricoles fait partie intégrante de la culture d'entreprise de La Coop fédérée et de son réseau.

