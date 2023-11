OTTAWA, ON, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Connaissez-vous un jeune Canadien ou une jeune Canadienne qui contribue à faire du monde un endroit meilleur? Cette personne pourrait remporter 10 000 $ et avoir accès à un prestigieux réseau de mentorat en relevant le défi Ingénieux+. La Fondation Rideau Hall a récemment tenu un événement virtuel pour lancer l'édition 2024 du défi. Des jeunes ont ainsi eu l'occasion d'échanger avec de grands noms de l'innovation canadienne.

« Le défi Ingénieux+ cherche à stimuler la créativité des jeunes de partout au pays, explique Teresa Marques, présidente-directrice générale de la Fondation. Les jeunes ont de formidables idées pour changer et améliorer notre monde. En leur offrant le soutien financier et les contacts dont ils ont besoin pour développer leurs compétences, nous favorisons l'essor des leaders de demain. »

Lors du lancement du défi 2024, Thivya Jeyapalan, une lauréate du volet national en 2023, a témoigné des retombées pour elle. Son projet, le programme musical « The Key of Sight », était de créer des ateliers spécialisés pour amener les personnes vulnérables à s'épanouir grâce à la musique. Le prix Ingénieux+ a permis à Thivya de peaufiner son programme et de rencontrer des leaders en enseignement de la musique. « Tout part d'une bonne idée, raconte-t-elle. Lorsqu'on a la motivation, l'ambition et la passion nécessaires pour proposer une solution à un problème social, il faut se lancer. Grâce à Ingénieux+ et à la Fondation Rideau Hall, j'ai maintenant accès à un vaste réseau pour m'épauler. Jamais je n'aurais rêvé d'être aussi bien entourée. »

Le défi Ingénieux+ est ouvert aux jeunes de 14 à 18 ans qui souhaitent propulser l'innovation dans l'une des cinq catégories suivantes : 1) engagement communautaire et civique; 2) changement climatique et environnement; 3) équité et inclusion; 4) santé et bien-être; 5) technologie et entrepreneuriat.

Dans le cadre du défi Ingénieux+, la Fondation Rideau Hall octroiera plus de 160 000 $ en prix à des jeunes du pays qui osent innover. Quiconque souhaite relever le défi peut proposer un projet en ligne, par écrit ou par vidéo. Jusqu'à 100 prix de 1 000 $, assortis de mentorat et d'autres occasions d'apprentissage, seront décernés dans les volets régionaux. Un prix de 1 000 $ supplémentaires sera remis à des finalistes régionaux qui passeront à l'échelle nationale (pour un maximum de 13 finalistes), et cinq grands prix nationaux de 10 000 $ seront décernés parmi les finalistes (un par catégorie). Parmi le vaste éventail d'innovations primées précédemment, on compte notamment un produit déglaçant écoresponsable et une campagne pour protéger les étudiant.e.s en journalisme contre la censure… les possibilités sont infinies!

Mme Marques précise : « Il y a certes des jeunes qui ont exploité leur capacité à innover dès le primaire, mais on peut se découvrir leader à tout âge. La Fondation Rideau Hall est consciente que les jeunes ne se considèrent pas toujours forcément comme des moteurs de changement ou de futurs gens d'affaires. Nous voulons les inciter à laisser libre cours à leur inventivité. Nous espérons que des jeunes de tous horizons relèveront le Défi, qu'ils ou elles vivent en ville, à la campagne ou dans une région éloignée. L'innovation naît de la pollinisation des idées et des perspectives. Ingénieux+ souhaite stimuler l'innovation aux quatre coins du pays et célébrer la diversité du paysage socioculturel canadien. »

Pour relever le défi, il suffit de proposer un projet sur ingeniousplus.ca/fr d'ici le 22 février 2024. La Fondation Rideau Hall honorera les lauréat.e.s du volet national pendant la Semaine de l'innovation canadienne, du 13 au 17 mai 2024.

À propos de la Fondation Rideau Hall

La Fondation Rideau Hall est un organisme caritatif indépendant et apolitique qui a pour but de mobiliser des idées, des gens et des ressources de partout au pays sous quatre volets clés : 1) la création de programmes d'apprentissage qui favorisent l'excellence et l'égalité des chances en éducation; 2) la promotion de l'innovation; 3) la promotion de l'action caritative; 4) la promotion du leadership et de la démocratie.

