Le défi de traiter quotidiennement des tonnes de chanvre et de cannabis - Plusieurs experts nord-américains de l'industrie seront à Québec

QUÉBEC, le 4 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Des entreprises de Québec, SiliCycle et PurCann Pharma, réuniront une dizaine d'experts lors de la Conférence canadienne sur le cannabis qui se tiendra le 10 octobre prochain à l'hôtel Le Bonne Entente.

Ce sera l'occasion de faire le point sur les dernières avancées, les pistes les plus prometteuses et les nouveaux usages issus de la recherche scientifique sur le cannabis. Les questions entourant le marché du cannabis et le financement de projets seront également abordées.

Quelques thèmes et conférenciers vedettes :

Opportunités et tendances d'investissements : Olivier Dufourmantelle, Canopy Rivers

Le cannabis médical chez les personnes âgées : Terry Roycroft , Seven Points Clinics

, Conférencier spécial : Dr Karyemaitre Aliffe, titulaire d'un BA de l'Université de Harvard en chimie organique et médicinale

en chimie organique et médicinale Traiter quotidiennement des tonnes de chanvre et de cannabis; les choix stratégiques de SiliCycle et PurCann Pharma : Hugo St-Laurent , Président de SiliCycle et PurCann Pharma

La programmation complète de l'événement, de même que l'inscription à cette journée d'échanges, se retrouvent à l'adresse www.conferencecannabis.ca. Il est à noter que les participants bénéficieront d'un accès privilégié en fin de journée afin de visiter la toute nouvelle usine de PurCann Pharma située dans le parc technologique à Québec.

SOURCE Conférence canadienne sur le cannabis

Renseignements: Pierre Drapeau, Responsable affaires publiques, 418 456.6385, pdrapeau@silicycle.com