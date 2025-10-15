Le Défi Chaîne de vie 2025 : l'éducation au sommet!

QUÉBEC, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Chaîne de vie est fière de présenter la 11ᵉ édition du Défi Chaîne de vie, un événement annuel qui met en lumière, sa mission : l'éducation. L'événement se tiendra les 17, 18 et 19 octobre 2025, dans le cadre de la Journée mondiale du don d'organes et de la greffe.

Lors du défi, des centaines de personnes graviront simultanément une quinzaine de montagnes du Québec pour célébrer la vie et rappeler toute l'importance de soutenir l'éducation au don d'organes et de tissus en milieu scolaire.

Soutenons l'éducation au don d'organes et de tissus ! (Groupe CNW/Chaine de vie)

Cette année, l'événement rend hommage aux enseignantes et enseignants Chaîne de vie, premier maillon de la grande chaîne du don et porteurs d'espoir pour toutes les personnes en attente d'une greffe. Grâce à leur enseignement et à leur engagement, des milliers de jeunes de 15 à 17 ans réfléchissent chaque année au sujet du don d'organes et de tissus, font un choix éclairé et passent à l'action : ils deviennent des ambassadeurs du dialogue en famille autour de cet enjeu de société qui pourrait, un jour, toucher chaque famille.

L'éducation au don d'organes, c'est aussi faire prendre conscience de la valeur inestimable d'un corps en santé et de la responsabilité d'en prendre soin. Les jeunes deviennent vecteurs de saines habitudes de vie, et comme l'école touche aussi les familles, elle a le pouvoir de transformer notre société. En somme, Chaîne de vie mise sur l'éducation et notre jeunesse comme moteurs d'action pour construire dès maintenant une véritable culture du don et de la santé au Québec.

TÉMOIGNAGES DE PORTE-ÉTENDARDS 2025

« C'est un rare moment où l'école touche à l'essentiel. Les jeunes sentent qu'ils peuvent réellement faire une différence. »

- Dora Aczél Bastien, enseignante Chaîne de vie et porte-étendard des Laurentides

« C'est par l'éducation que tout prend son sens : la transmission d'information et de valeurs et la prise de conscience du pouvoir qu'ont les jeunes d'agir pour changer le monde. »

- Émilie Lefebvre, enseignante, greffée du rein et porte-étendard de la Mauricie

« Éduquer la jeunesse grâce à Chaîne de vie est sans aucun doute la plus belle chose que j'aie accomplie dans ma carrière d'enseignant. »

- Thomas Fragman, enseignant Chaîne de vie et porte-étendard de Lanaudière

UNE PAROLE DE LA PRÉSIDENTE

« Mais pour qu'une véritable culture du don prenne racine, ça prend tout le monde. C'est à l'école que tout commence. Puis le message se propage dans la famille, dans la communauté, dans toute la société. Une culture du don, ça se sème à l'école! Et ça grandit avec chacun de nous. »

- Lucie Dumont, présidente de Chaîne de vie

TÉMOIGNAGE DU DR MICHEL LALLIER

Chirurgien pédiatrique au CHU Sainte-Justine qui a sauvé la vie des centaines d'enfants grâce à la transplantation, le Dr Michel Lallier apporte un éclairage précieux sur l'importance vitale du don d'organes. Il illustre concrètement pourquoi l'éducation par Chaîne de vie auprès des jeunes est essentielle.

Découvrir son témoignage : Voir la vidéo

COMMENT SOUTENIR CHAÎNE DE VIE

Participer au Défi ou faire un don : Page du Défi

Visionner la bande-annonce : Vidéo promotionnelle du Défi 2025

POUR EN SAVOIR PLUS

À PROPOS DE CHAÎNE DE VIE

Organisme de bienfaisance reconnu depuis 2017, Chaîne de vie éduque les jeunes de 15 à 17 ans au don d'organes et de tissus. Intégré au cours d'anglais du secondaire, le programme est enseigné dans plus de 100 écoles dans 15 régions du Québec. Chef de file en matière d'éducation au don d'organes et de tissus en milieu scolaire, Chaîne de vie prépare les jeunes à devenir des acteurs de changement pour une société plus informée, altruiste et en santé.

« L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. »

- Nelson Mandela

