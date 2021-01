Le Défi 28 jours sans alcool(MC), une pause ludique pour la cause

MONTRÉAL, le 20 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La Fondation Jean Lapointe est fière d'annoncer que cette 8e édition du Défi 28 jours sans alcool MC est présentée par Groupe Sélection qui depuis maintenant 30 ans, se consacre à imaginer et construire des milieux de vie qui favorisent l'épanouissement des personnes de toutes les générations et de la communauté. À titre de partenaire officiel, Groupe Sélection contribue au succès de cette campagne de levée de fonds d'envergure visant à amasser 750 000 $ afin de sensibiliser 80 000 jeunes à travers le Québec aux risques liés à la dépendance à l'alcool et autres drogues, par exemple les problèmes de santé mentale et de décrochage scolaire.

« Nous sommes confiants que la population sera au rendez-vous pour soutenir notre mission de sensibilisation des jeunes. Nous croyons sincèrement que l'éducation est la clé pour accompagner la prochaine génération », souligne L. Philippe Angers, directeur général de la Fondation Jean Lapointe.

« Toutes les actions de Groupe Sélection en tant que créateur de milieux de vie sont basées sur le bonheur, la santé et le bien-être des résidents et employés qui font de nos communautés des milieux vivants et enrichissants. Les gestes posés par la Fondation Jean Lapointe pour soutenir la lutte contre les dépendances sont essentiels et rejoignent ces mêmes objectifs. C'est avec fierté que Groupe Sélection s'associe à la Fondation pour la 8e édition du défi », ajoute M. Réal Bouclin, président-fondateur et chef de la direction pour Groupe Sélection.

Une pause pour soi et pour la cause

Pour 28 $ investis, chaque participant devient un acteur de changement pour lui-même et les jeunes Québécois dans un contexte que nous savons difficile, en réfléchissant à la place de l'alcool dans sa vie. En effet, selon un sondage Léger datant de janvier 2021, le tiers des Québécois sont plus anxieux depuis 10 mois, un contexte les rendant susceptibles de développer des comportements à risque. D'ailleurs, le sondage révèle que les Québécois boivent plus depuis 10 mois. Le Défi 28 jours, c'est l'occasion de poser un geste qui fait du bien.

Une pause ludique ensemble

C'est un rendez-vous le dimanche 31 janvier à 21h sur les ondes de TVA pour 28 jours ensemble, une émission ludique, inspirante et bienveillante qui donnera le coup d'envoi au Défi 28 jours sans alcool MC. Durant une heure, les animateurs Fabien Cloutier et Julie Ringuette s'affronteront amicalement dans des épreuves loufoques afin de convaincre les Québécois de relever le Défi à leurs côtés. Leur but : attirer le plus de gens possible dans leur équipe respective ! Plusieurs invités se joindront à nos animateurs dont Mélissa Bédard, Sébastien Benoît, Marc Hervieux, André-Philippe Gagnon, Valérie Chevalier et Jean-Marc Généreux et devront, eux aussi, choisir leur camp !

Participer au Défi

Le Défi 28 jours est toujours accessible pour tous avec trois possibilités d'inscription : bronze (semaine sans alcool), argent (fin de semaine sans alcool) et or (28 jours sans alcool). Les participants peuvent s'inscrire dès maintenant en solo ou en équipe grâce à un don de 28 $. Les donateurs souhaitant appuyer la cause pourront parrainer un participant. Enfin, si vous êtes sensible à la cause, vous pourrez nous aider à atteindre notre objectif de collecte de fonds en donnant, tout simplement.

Pour participer, parrainer un participant ou faire un don, rendez-vous au www.defi28jours.com/.

À propos de la Fondation Jean Lapointe

Depuis ses débuts en 1982, la Fondation Jean Lapointe est rapidement devenue un chef de file philanthropique dans la lutte contre l'alcoolisme, la toxicomanie et autres dépendances qui affectent la population, et plus précisément les jeunes adolescents du Québec. Grâce à ses sollicitations et ses événements-bénéfices (dont le renommé Défi 28 jours sans alcool MC) et à l'implication de ses partenaires, donateurs et bénévoles, la Fondation Jean Lapointe soutient financièrement les programmes de prévention de la Maison Jean Lapointe abordant les sujets de l'alcool et des autres drogues. Aujourd'hui, le Défi 28 jours sans alcool MC est devenu un mouvement qui a rassemblé au fil des années plus de 43 907 participants pour un montant amassé de 2 242 705 $.

À propos de Groupe Sélection

Groupe Sélection est un leader canadien dans la création et la gestion de milieux de vie où toutes les générations peuvent se rassembler et s'épanouir. Connaissant une croissance sans précédent depuis plus de 30 ans, Groupe Sélection est la plus importante entreprise privée du secteur des complexes pour retraités au pays. Groupe Sélection innove par sa vision intergénérationnelle avant-gardiste et sa structure intégrée verticalement unique. Ces atouts sont les piliers de son expansion géographique et de la diversification de ses produits immobiliers destinés aux jeunes, aux familles et aux retraités. Groupe Sélection compte aujourd'hui plus de 50 complexes d'habitation en opération, en construction et en développement au Canada et aux États-Unis et la valeur de ses actifs dépasse 5 milliards $. Groupe Sélection, dont le siège social est situé à Laval, au Québec, emploie plus de 5 000 personnes qui œuvrent chaque jour au bien-être de quelque 15 000 clients dont le taux de satisfaction exceptionnel s'élève à 95 %.

Pour en savoir davantage, visitez le www.groupeselection.com.

INFORMATIONS : Fondation Jean Lapointe | Défi 28 jours sans alcool MC | Groupe Sélection

SOURCE Fondation Jean Lapointe

Renseignements: Laurence Boucicault, Relations médias, Agence Canidé | Cell. : 514 962 8298 | Courriel : [email protected] ; Mylène Dupéré, Vice-présidente, affaires publiques et communications corporatives, Groupe Sélection | Cell : 514-833-7880 | [email protected]