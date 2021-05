Le DEC en Soins infirmiers, plus pertinent que jamais

MONTRÉAL, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - En prévision des États généraux de la profession infirmière organisés par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) et en tant que principale représentante syndicale des enseignantes de Soins infirmiers, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) souhaite réaffirmer la pertinence du diplôme d'études collégiales (DEC) comme condition d'entrée dans la profession infirmière.

La Fédération est soucieuse que les études permettant d'exercer cette dernière demeurent accessibles tant régionalement que financièrement et personnellement, ce que permet le DEC en Soins infirmiers. Bien que la FNEEQ encourage la poursuite des études au niveau universitaire, la comparaison avec les formations des autres provinces et pays doit, selon elle, cesser : le Québec est le seul endroit à avoir mis sur pied un réseau collégial relevant de l'éducation supérieure. Les programmes offerts dans les cégeps ne constituent donc pas une simple prolongation de l'école secondaire, mais bien un ordre d'enseignement distinct reconnu pour la complexité des compétences et des connaissances qui y sont enseignées.

Pour la FNEEQ, une valorisation du DEC passe d'abord par la reconnaissance de sa qualité. Le contexte actuel de pandémie a d'ailleurs permis de mettre en lumière le caractère incontournable du réseau collégial dans la formation des infirmières. Si le niveau de préparation des nouvelles diplômées est adéquat, entre autres à cause des compétences acquises, des heures de laboratoire et de stage, et de l'accompagnement dont elles ont bénéficié pendant leurs études, la Fédération est tout de même d'avis qu'une révision en profondeur du programme s'impose afin d'actualiser le champ d'exercice occupé par les infirmières.

« Nous pensons qu'une révision du programme doit cependant mettre au jeu les enseignantes de Soins infirmiers des cégeps. La création d'un comité national de programme permettrait d'ailleurs que l'expertise du personnel enseignant soit constamment prise en considération », souligne Yves de Repentigny, vice-président et responsable du regroupement cégep de la FNEEQ-CSN.

En terminant, la FNEEQ rappelle que le rôle du cégep (ou même de l'université) est de s'assurer que les étudiantes aient les compétences nécessaires lorsqu'elles arrivent dans la profession. Il ne peut se substituer au devoir des employeurs d'intégrer les nouvelles infirmières dans les milieux de travail et de dégager en cours de carrière les heures nécessaires à toute formation complémentaire pertinente. Ainsi, selon la Fédération, l'OIIQ devrait déployer son énergie à valoriser la profession infirmière en s'attaquant au cœur du problème, c'est-à-dire aux conditions d'exercice, que ce soit dans l'organisation du travail et des soins ou par des mesures d'insertion professionnelle.

