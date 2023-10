Le début d'une nouvelle ère : Sandoz devient une entreprise indépendante en tant que chef de file mondial des médicaments génériques et biosimilaires

Sandoz fait son entrée à la SIX Swiss Exchange, marquant officiellement la fin de son processus de séparation de Novartis. Les actions de Sandoz intègrent également des indices boursiers de premier plan.

Désormais indépendante, Sandoz entend consolider sa position de leader dans un marché stable en plein essor grâce à sa stratégie axée sur sa mission et à sa volonté de favoriser un accès durable.

L'entreprise compte sur sa cote de crédit de catégorie investissement et sur six leviers stratégiques pour créer de la valeur à long terme.

Sandoz est présente au Canada depuis 2005 et compte plus de 250 employés.

BOUCHERVILLE, QC , le 4 oct. 2023 /CNW/ - Sandoz, chef de file mondial des médicaments génériques et biosimilaires, célèbre aujourd'hui l'inscription de son action à la cote de la SIX Swiss Exchange en tant qu'entreprise indépendante.

Sandoz fait maintenant partie de six indices boursiers de premier plan de la SIX et jouit d'une position solide sur le marché grâce à sa cote de crédit de catégorie investissement. Elle est bien placée pour maintenir sa croissance rentable en tant que chef de file indépendant du secteur mondial des médicaments génériques et biosimilaires.

« Chez Sandoz, notre mission demeure inchangée : nous voulons être un pionnier de l'accès pour les patients. C'est notre domaine d'expertise depuis toujours, et cela continuera de l'être. Nous fabriquons des médicaments abordables de qualité et les rendons disponibles à un grand nombre de gens dans un grand nombre d'endroits, en faisant toujours preuve d'innovation. » Gilbert Ghostine Président du Conseil d'administration de Sandoz



Ce matin, la cérémonie de la cloche au siège de la SIX Swiss Exchange a marqué deux événements importants : l'achèvement du processus de séparation de Sandoz, qui est maintenant entièrement indépendante de son ancienne société mère Novartis, puis l'inscription en bourse des actions de Sandoz Group AG. Les actions de Sandoz font désormais partie du Swiss Performance Index (SPIMD), du Swiss Leader Index (SLIMD) et d'autres indices boursiers suisses d'importance, et à compter d'aujourd'hui, les certificats américains d'actions étrangères (American Depositary Receipts, ADR) de Sandoz sont échangés sur le marché OTCQXMD aux États-Unis.

Comme l'explique Gilbert Ghostine, Président du conseil d'administration de Sandoz : « Aujourd'hui, Sandoz entre dans une nouvelle ère en tant que société indépendante, mais notre mission demeure inchangée : nous voulons être un pionnier de l'accès pour les patients. C'est notre domaine d'expertise depuis toujours, et cela continuera de l'être. Nous fabriquons des médicaments de qualité et les rendons disponibles à un grand nombre de gens dans un grand nombre d'endroits, en faisant toujours preuve d'innovation. »

La mission et la marque de Sandoz s'appuient sur un riche héritage scientifique et une longue tradition d'innovation médicale. Depuis la fondation en 1886 de Kern & Sandoz, pionnier de la chimie, l'entreprise a enchaîné les percées, qu'on pense à la mise en marché du Calcium Sandoz en 1929, de la première pénicilline orale du monde en 1951, ou du premier biosimilaire de l'histoire en 2006.

« En tant que société indépendante, Sandoz aura tous les moyens de mettre en œuvre sa stratégie axée sur sa mission, qui vise à nous positionner durablement comme un leader du marché des génériques et des biosimilaires, un secteur critique en pleine croissance. Nous avons l'intention d'avoir encore plus d'impact à l'avenir. » Richard Saynor Président de Sandoz



Tel qu'annoncé lors de deux journées spéciales sur les marchés des capitaux en juin dernier, la valeur à long terme de Sandoz devrait être alimentée par six leviers stratégiques : des fondamentaux de marché attrayants, le leadership et la mise à l'échelle, des options de croissance multiples, un accroissement des marges de profit, la génération rapide de flux de trésorerie et un projet de développement durable convaincant.

Comme l'explique Richard Saynor, Président de Sandoz : « En tant que société indépendante, Sandoz aura tous les moyens de mettre en œuvre sa stratégie axée sur sa mission, qui vise à nous positionner durablement comme un leader du marché des génériques et des biosimilaires, un secteur critique en pleine croissance. »

« Nous jouons déjà un rôle actif de pionniers de l'accès pour les patients en façonnant l'écosystème mondial de la santé. Nous renforçons les systèmes de santé du monde entier, ayant notamment généré des économies annuelles de 17 milliards de dollars seulement en Europe et aux États-Unis. Chaque année, nous rejoignons quelque 500 millions de patients dans plus de 100 pays. Nos retombées sociales totales sont estimées à près de 180 milliards de dollars par année, et nous avons l'intention d'accroître cet impact à l'avenir. »

Les médicaments génériques et biosimilaires représentent près de 80 % du volume de médicaments utilisés dans le monde, pour environ 25 % du coût total. Malgré de fortes pressions concurrentielles, le secteur devrait connaître une croissance constante au cours de la prochaine décennie, porté par la demande pour ces médicaments essentiels pour les systèmes de santé.

Dans les mots de Michel Robidoux, président et directeur général de Sandoz Canada : « À compter d'aujourd'hui, Sandoz est en meilleure position pour répondre aux besoins des 8 millions de patients qu'elle sert au Canada. Le renouveau de notre marque témoigne de notre engagement continu envers l'innovation en santé et de notre détermination à relever les défis qui touchent ce secteur, à l'échelle mondiale comme locale. Nous continuons de travailler à favoriser l'accès pour les Canadiens et Canadiennes, et cette évolution nous permettra de contribuer à la durabilité du système de santé et de demeurer un partenaire de confiance pour les médecins, les hôpitaux et les pharmacies. »

« Nous continuons de travailler à favoriser l'accès pour les Canadiens et Canadiennes, et cette évolution nous permettra de contribuer à la durabilité du système de santé et de demeurer un partenaire de confiance pour les médecins, les hôpitaux et les pharmacies. » Michel Robidoux Président et directeur général, Sandoz Canada



Le prospectus de Sandoz et les documents connexes peuvent être consultés à l'adresse suivante : www.sandoz.com/sandoz-spin.

À propos de Sandoz

Sandoz (SIX: SDZ; OTCQX: SDZNY) est la référence mondiale dans le domaine des médicaments génériques et biosimilaires grâce à sa stratégie de croissance axée sur sa mission, qui est d'être un pionnier en matière d'accès pour les patients. Sandoz réunit quelque 22 000 employés issus de plus de 100 nationalités différentes. Ensemble, ils fournissent des médicaments à près de 500 millions de patients à l'échelle mondiale, générant des économies substantielles pour les systèmes de santé et d'immenses retombées pour la société dans son ensemble. Sandoz possède un impressionnant portfolio comptant plus de 1 500 produits pour un éventail de maladies allant du rhume au cancer. L'entreprise, dont le siège social est à Bâle, en Suisse, possède une longue tradition d'excellence qui remonte à 1886. Son histoire est jalonnée d'innovations, notamment la mise au point du Calcium Sandoz en 1929, de la première pénicilline orale du monde en 1951, puis du premier médicament biosimilaire de l'histoire en 2006. En 2022, la société a réalisé des ventes totales s'élevant à 9,1 milliards de dollars américains et un BAIIDA de base de 1,9 milliard.

