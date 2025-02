TIANJIN, Chine, 27 février 2025 /CNW/ - Le débat sur les CSM, cellules stromales mésenchymateuses ou cellules souches mésenchymateuses, s'est poursuivi pendant près de 20 ans (depuis 2006), et a constitué le principal obstacle à l'étude et à l'application clinique des CSM. Le principal problème est que les cellules souches mésenchymateuses ne peuvent être approuvées pour une application clinique sans un test approfondi de sécurité (par exemple, la formation de tumeurs), mais toutes les études précliniques ont prouvé que les CSM préparées et utilisées actuellement sont sûres et ne posent pas les problèmes liés aux cellules souches, de sorte qu'il s'agit de cellules stromales mésenchymateuses, et non de cellules souches. Mais où en est l'approbation?

image

Une récente publication dans HELIYON met fin au débat. Les travaux présentés par le Regenerative Medicine Research Center du West China Hospital et le Tasly Stem cell Biology Laboratory, « Unveiling Distinctions Between Mesenchymal Stromal Cells and Stem Cells by Single-Cell Transcriptomic Analysis » (déterminer les distinctions entre les cellules stromales mésenchymateuses et les cellules souches par l'analyse transcriptomique d'une seule cellule), mettent un terme à la confusion qui règne dans le développement de la thérapie par les CSM, tant sur le plan fondamental que sur le plan pratique.

En utilisant des techniques avancées de séquençage de l'ARN d'une seule cellule (scRNA-seq) et une analyse de trajectoire pseudo-temporelle, le groupe de recherche a constaté que les cellules souches présentent de solides capacités d'autorenouvellement et de différenciation, tandis que les cellules stromales mésenchymateuses (CSM) ne présentent pas ces gènes essentiels à la formation des cellules souches. Ces gènes comprennent SOX2, NANOG, POU5F1, SFRP2, DPPA4, SALL4, ZFP42 et MYCN. D'autre part, cinq gènes fonctionnels critiques des cellules stromales, TMEM119, FBLN5, KCNK2, CLDN11 et DKK1, ne sont exprimés que dans les cellules stromales mésenchymateuses, et non dans les cellules souches.

L'étude a permis de démontrer que les CSM actuellement largement utilisées à partir de différents tissus sont des cellules stromales mésenchymateuses. Cependant, ces cellules (CSM) sont depuis longtemps utilisées à tort comme cellules souches dans de nombreux cas. Bien que la question de la sécurité soit ignorée en raison de la nature des CSM, l'efficacité thérapeutique de ces cellules a été un grand inconvénient en raison de la complexité de leur mécanisme d'action. Le mécanisme d'action des cellules souches est médié par leur capacité de différenciation pour remplacer les cellules fonctionnelles endommagées, tandis que celui des cellules stromales est médié par la fonction de localisation et d'excrétion conduisant au rajeunissement du microenvironnement. Bien entendu, ces deux types de cellules doivent être utilisés différemment pour leur fonction différentielle dans l'hôte.

Par conséquent, cette nouvelle avancée ne met pas seulement fin au débat sur les CSM, mais contribue également et surtout à réorienter nos efforts vers une application efficace des CSM dans la pratique clinique.

