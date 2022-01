Lancée le 30 décembre 2021, la prévente du jeton FYN d'Affyn a remporté un vif succès.

SINGAPOUR, 13 janvier 2022 /CNW/ - Avec deux cycles sursouscrits à la fois dans les cycles privés et stratégiques, Affyn a réussi à terminer son cycle de prévente en moins de 60 heures. Plus de 5 700 participants ont effectué des achats et 10,4 millions de dollars américains ont été recueillis au cours de ce cycle de prévente. À la suite de ce cycle, Affyn a amassé plus de 18 millions de dollars américains au total.

Le cycle de prévente comprend la vente de chaque jeton FYN à des prix spéciaux avec un verrouillage de 10 jours et une période d'acquisition de droits linéaire de 6 mois. Pour permettre à un plus grand nombre de personnes de faire partie de la communauté d'Affyn, chaque participant était autorisé à acheter un maximum de 50 000 jetons FYN.

La réponse exceptionnelle à ce cycle de prévente témoigne de la confiance et de l'engouement du public à l'égard du métavers offrant des jeux de type « jouer pour gagner de l'argent » ainsi que de sa reconnaissance de la vision à long terme d'Affyn. Sur les réseaux sociaux, un grand nombre de personnes ont exprimé leur enthousiasme à l'égard de l'utilité des jetons FYN, qui peuvent être utilisés à la fois dans le monde virtuel et dans le monde physique. D'autres attendent avec impatience le métavers (appelé NEXUS) offrant des jeux de type « jouer pour gagner de l'argent » ainsi que les fonctions de géolocalisation mobile et de réalité augmentée (RA).

Lucaz Lee, fondateur et chef de la direction de l'entreprise

« Nous tenons à remercier nos partenaires, nos conseillers, nos investisseurs et la communauté pour leur soutien et leur confiance extraordinaires à l'égard d'Affyn. La réussite de cette prévente envoie un signal fort et témoigne de leur confiance envers nos objectifs. 2022 sera une année sans précédent alors que nous enflammons l'espace technologique en ouvrant une nouvelle ère de métavers. Nous mettrons au point le premier métavers offrant des jeux de type « jouer pour gagner de l'argent » en son genre au sein duquel le tissu de la réalité est campé dans un monde synthétique où la notion d'un monde réel est représentée par des avatars numériques, des NFT et des actifs. Nous aimerions vous inviter à vous joindre à nous dans ce métavers où il est à la fois possible de jouer, de gagner de l'argent et de s'amuser ensemble. »

Affyn, une entreprise basée à Singapour, construit un projet de métavers alimenté par la chaîne de blocs avec un jeu sur mobile gratuit et de type « jouer pour gagner de l'argent » doté de capacités intégrées de géolocalisation où convergent le monde virtuel et le monde réel. En utilisant les capacités de géolocalisation et de RA, Affyn intègre l'aspect amusant du jeu avec la technologie de la chaîne de blocs, comme l'utilitaire NFT et sa monnaie officielle.

Le jeton FYN est le jeton officiel de l'utilitaire de chaîne de blocs. Les jetons gagnés par les joueurs peuvent être utilisés à la fois dans le monde virtuel et dans le monde réel, ce qui forme une économie en circuit fermé.

Les jetons pourront être utilisés pour acheter ou louer une propriété, pour acheter et échanger des NFT et pour participer à des événements. Ils pourront également être utilisés pour effectuer des achats liés aux voyages, à la vente au détail et au style de vie dans la vraie vie.

L'équipe d'Affyn se prépare maintenant à la prochaine étape, au cours de laquelle elle travaillera avec quelques plateformes de lancement pour le prochain cycle de lancement (collecte de fonds). Un événement de génération de jetons aura également lieu le 29 janvier 2022. Le public peut aussi s'attendre à apercevoir les Buddies, les personnages du jeu. La bande-annonce pour le métavers NEXUS devrait être diffusée en février.

