Distributel affirme que la décision place sans équivoque les intérêts des actionnaires titulaires devant ceux des Canadiens

TORONTO, le 27 mai 2021 /CNW/ - Distributel Communications Limited est choquée et consternée par la décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) d'annuler sa propre décision de 2019 sur la tarification Internet de gros.

« C'est un jour terrible pour les Canadiens, affirme Matt Stein, chef de la direction de Distributel. Et cela ne pourrait arriver à un pire moment. L'accès à Internet abordable n'a jamais été aussi important compte tenu des défis économiques du pays et de la situation des Canadiens qui doivent toujours travailler, apprendre et se connecter de chez eux en raison de la pandémie. Nous nous attendions à ce que le CRTC maintienne sa décision de 2019 et défende fermement les Canadiens. La décision d'aujourd'hui fait plutôt en sorte que les Canadiens verront leurs tarifs Internet continuer d'augmenter alors qu'ils sont déjà parmi les plus élevés du monde développé. »

Un mandat abandonné et un gaspillage de l'argent des contribuables

La décision du CRTC de 2019 était fondée sur six années de recherche, de consultation et d'enquête réfléchies. En tous points équilibrée, elle était le fruit de réflexions et de discussions approfondies. Selon M. Stein, l'annulation de cette décision va à l'encontre de l'ensemble du processus, ce qui envoie un message très inquiétant au marché et aux Canadiens. « Le CRTC a été conçu pour veiller à ce que nous ayons une industrie robuste et prospère, poursuit-il. Mais il devient de plus en plus évident qu'ils ont abandonné ce mandat, abandonné la directive d'orientation du gouvernement, abandonné les principes de la concurrence… et ils semblent avoir complètement abandonné leur rôle d'organisme de réglementation des télécommunications du Canada. »

« Consacrer autant de temps à cette décision, déployer autant d'efforts pour accomplir un travail de manière si minutieuse, et finir par céder aux pressions des lobbyistes et tout rejeter… c'est tout simplement incompréhensible. Sans oublier qu'il a fallu deux années de plus pour en arriver à cette nouvelle décision arbitraire, ce qui a prolongé l'incertitude et retardé encore davantage l'innovation et le choix que les Canadiens méritent. »

M. Stein affirme que l'ensemble du système doit être repensé, signalant que le délai entre les présentations et les décisions semble toujours s'étendre bien au-delà de la pertinence de la décision initiale.

Selon lui, le CRTC est incapable de prendre ce genre de décision de façon juste, équilibrée et opportune.

La décision va à l'encontre des promesses du gouvernement libéral

M. Stein fait également remarquer que la décision n'est pas conforme à l'orientation donnée au CRTC par le gouvernement libéral pour assurer l'innovation et la concurrence dans le secteur des télécommunications, ni à sa promesse aux Canadiens de rendre les services de télécommunications plus abordables. Le CRTC semble avoir tourné le dos à ces promesses, affirme-t-il, rejetant entièrement la directive d'orientation du gouvernement et faisant fi des intérêts supérieurs des Canadiens. Distributel espère que le gouvernement interviendra et veillera à ce que ses promesses soient tenues.

Les grands gagnants : les grandes entreprises de télécommunications et leurs actionnaires

M. Stein affirme qu'il s'agit là d'un autre exemple de la façon dont les fournisseurs de services Internet concurrentiels comme Distributel - des entreprises indépendantes qui sont déterminées à offrir des choix, à assurer l'équité, à soutenir la concurrence et à offrir des services abordables - voient leurs efforts constamment contrecarrés en raison des tactiques des sociétés les plus grandes et les plus riches du pays.

« Il s'agit d'une grande déception pour nos clients et pour notre entreprise, qui s'est longtemps battue pour offrir aux consommateurs canadiens des services meilleurs et plus novateurs, dit-il. Cette décision n'est bonne que pour un seul groupe de personnes : les entreprises titulaires et leurs actionnaires. » Il affirme que ce résultat amplifie le déséquilibre dans les télécommunications canadiennes et est source de grandes préoccupations pour Distributel en ce qui concerne l'avenir de l'industrie.

La décision de 2019 a clairement établi que les entreprises titulaires avaient enfreint les règles d'établissement des tarifs du CRTC en gonflant leurs coûts. Cela signifiait que les fournisseurs Internet indépendants payaient beaucoup trop cher pour accéder aux réseaux des titulaires, entraînant une hausse des prix de détail pour les consommateurs. La décision ordonnait que les taux soient abaissés et que les titulaires remboursent les indépendants pour des années de surfacturation. Cette annonce ramène plutôt les taux aux niveaux beaucoup plus élevés de 2015 et réduit considérablement les exigences de remboursement.

Distributel examine ses options

M. Stein affirme que l'entreprise examine les options qui s'offrent à elle à ce stade-ci et évalue celles qu'elle poursuivra dans ses efforts continus pour assurer l'équité, l'abordabilité, le choix et la concurrence au nom des Canadiens. « Nous n'arrêterons pas de nous battre pour ce qui est juste, dit-il. C'est ce que nous avons toujours fait. Nous nous opposons au statu quo et nous nous battons pour ce en quoi nous croyons : le choix, l'équité et la valeur pour les Canadiens. »

