Le CRSNG et le CRSH octroient plus de 19 M$ à la communauté de recherche de l'Université Laval

QUÉBEC, le 29 août 2023 /CNW/ - Près de 80 équipes de l'Université Laval reçoivent 12,9 millions $ du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) et 6,4 millions $ du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) pour des recherches novatrices.

« Ces montants permettront aux équipes de l'Université Laval de mettre à profit leur créativité pour innover en recherche. Leurs contributions se manifestent à travers les multiples percées scientifiques et les nombreuses retombées pour la société », souligne Eugénie Brouillet, vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation de l'Université Laval.

Les sommes du CRSNG sont attribuées à 63 récipiendaires dans le cadre du Programme de subventions à la découverte, qui s'étend sur 5 ans et qui inclut le supplément Tremplin vers la découverte et les suppléments aux subventions à la découverte en recherche nordique, du Programme de subventions d'outils et d'instruments de recherche, et du programme PromoScience.

Le financement du CRSH est octroyé pour la réalisation de 20 projets, à travers les subventions Savoir, les subventions de développement de partenariat et les subventions de partenariat.

