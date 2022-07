Le CRITUC soutient le transport en commun à faibles émissions à Brampton et Burlington

BRAMPTON, ON, le 5 juill. 2022 /CNW/ - Depuis de nombreuses années, le Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CRITUC) préconise des plans d'action climatiques solides qui sont soutenus par différents niveaux de gouvernement. Alors que l'urgence climatique continue de croître à travers le Canada, la construction d'un écosystème et d'une infrastructure plus propres, plus sains et plus solides est devenue essentielle pour améliorer la qualité de vie de tous les Canadiens. Aujourd'hui, le CRITUC accueille les investissements du gouvernement du Canada et de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour soutenir la transition de la Ville de Brampton et de la Ville de Burlington vers le transport en commun à faibles émissions.

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et Taneen Rudyk, présidente de la FCM, ont annoncé un investissement de 253 000 $ dans le cadre du Fonds municipal vert (FMV) de la FCM. Le FMV est financé par une dotation du gouvernement du Canada et aide les gouvernements locaux à adopter des pratiques durables.

Le CRITUC recevra 175 000 $ pour soutenir les efforts de la Ville de Brampton visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et à répondre à la future demande d'usagers du transport en commun. Le CRITUC mène une étude pour évaluer la faisabilité d'utiliser des autobus à zéro émission (AZE) sur le réseau routier de Brampton Transit. Un montant supplémentaire de 78 000 $ soutiendra les efforts de la Ville de Burlington pour réduire son empreinte carbone. L'étude analysera les émissions technico-économiques et du cycle de vie associées à la transition de la flotte de Burlington Transit vers des autobus électriques à pile à hydrogène (FCEB) sur tous les itinéraires et pâtés de maisons. Les deux études sont réalisées à l'aide de l'outil de modélisation prédictive développé en interne par le CRITUC, RoutΣ.i™. Cet outil inclut les conditions opérationnelles telles que les cartes routières, les horaires de transit, la météo et le nombre de passagers pour déterminer la faisabilité et les avantages de l'adoption des AZE et des FCEB sur la base de la technologie existante.

À mesure que les villes s'étendent et que la population augmente, un plan approfondi est nécessaire pour le développement socio-économique. Le CRITUC croit à la création de solutions et à la promotion de la croissance des technologies intelligentes et à faible émission de carbone à travers le Canada. Il est ravi de cette opportunité alors que les villes prennent des mesures pour atteindre l'engagement du Canada à zéro émission nette.

Citations

« L'aide financière annoncée aujourd'hui pour les moyens de transport écologiques à Brampton et à Burlington, en Ontario, aidera grandement notre gouvernement à réaliser l'une de ses priorités : soutenir les Canadiens dans leurs efforts pour réduire la pollution, pour renforcer nos collectivités et pour développer nos idées novatrices en matière de technologies propres. Le gouvernement du Canada est très heureux d'appuyer le CRITUC dans son rôle de chef de file dans ce domaine. Je tiens d'ailleurs à féliciter les membres du consortium pour leur leadership. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« Il est d'une importance capitale que tout le monde participe à la lutte contre les changements climatiques. Les municipalités dans l'ensemble du Canada font leur part en adoptant des solutions novatrices qui créent des emplois et favorisent la résilience au climat. Les investissements dans l'infrastructure verte des collectivités canadiennes amélioreront la qualité de l'air et la vitalité de notre économie, en plus de nous conduire vers un avenir carboneutre. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les gouvernements de proximité possèdent soixante pour cent des infrastructures du pays. Partout au pays, des municipalités de toutes tailles mettent en œuvre des solutions durables et intelligentes pour améliorer leurs infrastructures avec l'aide du Fonds municipal vert. Ensemble, nous créons des collectivités résilientes pour accélérer notre parcours vers la carboneutralité et atteindre les objectifs climatiques du Canada. »

Rory Nisan, membre du conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités et conseiller municipal, Municipalité régionale de Halton

« Étudier la faisabilité et les avantages de la transition du parc d'autobus de Burlington vers des autobus électriques à piles à combustible aidera la ville à prendre des décisions éclairées sur les actions les plus efficaces pour réduire notre empreinte carbone. Merci au CRITUC d'avoir entrepris cette étude. Nous avons hâte de voir les résultats et nous suivrons les progrès de près. »

Marianne Meed Ward, mairesse de la Ville de Burlington

« Aujourd'hui, les êtres humains vivent principalement dans des villes. Les villes devraient montrer l'exemple en luttant contre les changements climatiques et en planifiant notre avenir dans un monde marqué par ces changements. Le CRITUC est fier de travailler avec des villes comme Brampton et Burlington. Ces villes sont des centres innovateurs concernant l'action climatique. Le temps est venu de transformer l'infrastructure du pays et le paysage de la mobilité à faible émission de carbone. »

Josipa Petrunić, présidente et cheffe de la direction, CRITUC

SOURCE Canadian Urban Transit Research & Innovation Consortium (CUTRIC)

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Grace Reilly, 514-244-3244, [email protected]