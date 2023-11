Le crédit d'impôt sur la main-d'œuvre bonifié, les Coops de l'information saluent la démarche

QUÉBEC, le 23 nov. 2023 /CNW/ - L'annonce de la bonification du crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique de la presse écrite, mardi par Ottawa, est saluée par les Coops de l'information. Cette mesure gouvernementale nous assure une plus grande prévisibilité en cette période de turbulences et nous permet d'aborder l'exercice 2024 de façon plus positive.

Confirmé pour les quatre prochaines années, cet ajustement de l'aide fédérale fera passer le crédit d'impôt de 25 % à 35%, en plus de hausser le salaire admissible à 85 000 $. Elle sera rétroactive à 2023.

« À l'aube d'une étape importante de notre plan d'affaires, soit celle du passage à un modèle uniquement numérique, cet appui du gouvernement fédéral tombe à point nommé. Les crédits d'impôt font partie d'une solution globale qui doit assurer la pérennité de nos médias et de l'information régionale. Notre engagement d'offrir une voix aux régions ainsi qu'un accès à des nouvelles de qualité, qui les concernent directement, représente un défi de tous les jours compte tenu de la superficie du territoire au Québec et dans l'Est de l'Ontario. Néanmoins, malgré les coûts que nos opérations engendrent, nous sommes convaincus de l'importance de notre rôle dans le maintien d'une saine démocratie », souligne Geneviève Rossier, directrice générale des Coops de l'information.

Dans le contexte actuel, alors que toute l'industrie médiatique doit composer avec de multiples défis (blocage des contenus sur différents médias sociaux, baisse des revenus publicitaires, récession), cette bonification de l'aide gouvernementale fédérale permettra à notre organisation d'entrer dans son ère 100 % numérique et de s'acquitter de sa mission d'information de proximité. Par ailleurs, rappelons que la date d'entrée en vigueur de la loi sur les nouvelles en ligne approche à grands pas et qu'il nous apparaît toujours primordial qu'une entente négociée survienne entre les parties concernées.

Les Coops de l'information (Cn2i), regroupe Le Droit (Ottawa-Gatineau), Le Nouvelliste (Trois-Rivières), Le Quotidien (Saguenay--Lac-St-Jean), Le Soleil (Québec), La Tribune (Sherbrooke) et La Voix de l'Est (Granby). Pour sa part, le site Les As de l'info s'adresse aux 8-12 ans et offre aux professeurs une section contenant une panoplie d'outils pédagogiques. En 2024, la coopérative comptera environ 250 membres-travailleurs au Québec.

SOURCE Coopérative Nationale de l’Information Indépendante (CN2i)

Renseignements: Marc St-Hilaire, Premier lien aux communications, Coops de l'information et directeur général, Le Quotidien, Les coops de l'information, (418) 321-4869, [email protected]