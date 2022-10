Le CQÉMI enrichit son programme #30secondes !

MONTRÉAL, le 19 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Semaine éducation médias qui se tiendra du 24 au 29 octobre 2022, le Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information (CQÉMI) lance Mieux s'informer à l'heure des réseaux sociaux. Cette formation vise à donner aux étudiants postsecondaires et au grand public des outils pour bien s'informer, et les aider à comprendre le rôle social du journalisme.

« À l'heure où de plus en plus de personnes s'informent sur les réseaux sociaux, il est temps d'expliquer les multiples facettes du travail des journalistes ! Les médias traditionnels s'assurent-ils que ce qu'ils publient est fiable ? Quelles normes encadrent notre métier ? Le public s'interroge sur nos pratiques, et cette formation lui permet d'en apprendre davantage en discutant avec un professionnel de l'information », explique la journaliste Eve Beaudin, conceptrice de cette formation et vice-présidente du CQÉMI.

Produite par l'Agence Science-Presse (ASP), Mieux s'informer à l'heure des réseaux sociaux s'adresse aux adultes et étudiants postsecondaires. Elle est offerte par des membres de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) ou de l'Association des journalistes indépendants du Québec, dans des établissements scolaires et divers organismes de plusieurs régions du Québec. D'une durée de 90 minutes, elle explore les différents mécanismes de fabrication et de diffusion des fausses nouvelles, en plus de mettre en lumière l'importance des médias d'information dans une société démocratique. C'est aussi une occasion unique de discuter avec des journalistes professionnels.

La formation est gratuite pour les établissements scolaires membres du CQÉMI. Quant aux autres organisations, des frais minimums sont exigés.

Inscriptions

Les journalistes, enseignants et établissements souhaitant recevoir nos formateurs peuvent s'inscrire sur le site: https://www.cqemi.org/fr/devenir-membre/adhesion.

L'adhésion est gratuite et valide pour un an.

À propos

Fondé en 2021, le CQÉMI propose des ressources à un public de tous âges soucieux de mieux s'informer, permettant ainsi de contrer les impacts de la désinformation. L'organisme fut créé suite au succès du programme #30secondes avant d'y croire lancé en 2018 par la FPJQ en partenariat avec l'ASP. En quatre ans, ses formations ont rejoint 40 000 personnes à travers le Québec. Le programme s'est récemment mérité le Prix citoyenneté des Prix de reconnaissance Jeunesse en littératie numérique.

SOURCE Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information

Renseignements: Doria Rahmani, coordonnatrice du CQÉMI, [email protected], (514) 963-8089