Le CPEQ réagit à la nouvelle cible de réduction des émissions de GES

MONTRÉAL, le 22 janv. 2026 /CNW/ - Le Conseil Patronal de l'Environnement du Québec (CPEQ) réagit aujourd'hui à l'annonce, par le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Monsieur Bernard Drainville, de la nouvelle cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Québec.

Le CPEQ tient à saluer le maintien de l'actuelle cible québécoise de réduction des émissions de GES, soit celle de -37,5% sous les niveaux de 1990, ainsi que le report en 2035 de l'échéance pour l'atteindre. Cela correspond d'ailleurs à plusieurs des recommandations émises par le CPEQ, au mois de décembre 2025, dans le cadre des consultations publiques portant sur cette cible. Nous faisions alors valoir qu'un tel report était souhaitable, considérant notamment les réductions totales de 19% accomplies au Québec entre 1990 et 2022. Il nous aurait semblé irréaliste de conserver l'échéance de 2030 pour réaliser les réductions restantes (-18,5%), en quelques années à peine, sachant en outre que le Québec s'alimente déjà à 98% d'électricité de source renouvelable, que le taux d'électrification de l'économie québécoise est bien supérieur à la moyenne mondiale et que le Québec constitue déjà un leader en Amérique du Nord en termes d'émissions de GES par habitant.

Ajoutons aussi à cela que l'incertitude économique actuelle, les droits de douane des États-Unis, l'augmentation projetée des tarifs d'électricité, sans oublier les coûts du gaz naturel renouvelable, constituent autant de facteurs militant en faveur du report de la cible en 20235.

La présidente-directrice générale du CPEQ, Mme Hélène Lauzon, mentionne : « Si le fait de maintenir l'actuelle cible de -37,5% nous apparaît optimal, en raison de son caractère très ambitieux pour le Québec mais également de la prévisibilité pour les entreprises que représente le fait de la conserver, nous saluons la décision du ministre Drainville de repousser son atteinte à 2035. Le climat économique et géopolitique incertain qui est le nôtre commandait un tel pragmatisme et le ministre a pris la meilleure décision dans ces circonstances. »

Mme Lauzon conclut : « Le CPEQ continuera d'offrir sa pleine collaboration et demeurera le principal partenaire du gouvernement pour concevoir et déployer les politiques et les programmes qui concernent la décarbonation du secteur industriel du Québec. »

Créé en 1992 par des représentants des entreprises et des grands secteurs d'affaires du Québec, le Conseil Patronal de l'Environnement du Québec (CPEQ) constitue l'organisation parapluie qui représente le secteur d'affaires du Québec pour les questions reliées à l'environnement et au développement durable, sur des enjeux importants d'intérêts général et commun, et coordonne les objectifs de ses membres. Le CPEQ a donc pour mission de représenter les intérêts de ses membres en matière d'environnement et de développement durable. Le CPEQ regroupe plus de 350 entreprises et associations parmi les plus importantes au Québec qui génèrent plus de 300 000 emplois directs et affichent des revenus combinés de plus de 45 milliards de dollars.

