Le CP utilisera les piles à combustible de Ballard dans le cadre du projet de locomotive à hydrogène

VANCOUVER, BC et CALGARY, AB, le 9 mars 2021 /CNW/ - Ballard Power Systems (NASDAQ : BLDP) (TSX : BLDP) et le Canadien Pacifique (TSX : CP) (NYSE : CP) ont annoncé aujourd'hui que le CP utilisera les modules de piles à combustible Ballard dans le cadre de son programme pionnier de locomotive à hydrogène. Les modules fourniront un total de 1,2 mégawatt d'électricité pour alimenter la locomotive.

« Avec cet achat auprès de Ballard, un chef de file du secteur des piles à combustible à hydrogène, le CP démontre une fois de plus qu'il poursuit sa mission de développer la prochaine génération de locomotives, qui ne produisent aucune émission, a déclaré le président et directeur général du CP, Keith Creel. L'alimentation de nos trains importe pour nos clients, nos employés, nos actionnaires et les collectivités dans lesquelles nous exerçons nos activités. Cette technologie promet d'éliminer les émissions des trains de marchandises, qui s'avèrent le moyen de transport terrestre le plus efficient. »

Dans le cadre de son programme de locomotive à hydrogène, le CP mettra au point la première locomotive de ligne à hydrogène pour le transport de marchandises en Amérique du Nord en équipant une locomotive anciennement à moteur diesel de piles à hydrogène Ballard. Les piles à combustible fonctionneront avec la technologie de batteries pour alimenter les moteurs de traction électriques de la locomotive. Lorsqu'elle sera opérationnelle, le CP procédera à des essais de service ferroviaire et de qualification pour évaluer si la technologie est mûre pour le transport par rail.

Ballard prévoit de livrer six de ses modules de piles à combustible de 200 kilowatts au CP en 2021. Ballard assurera le soutien pour permettre l'intégration des modules dans la locomotive.

Randy MacEwen, président et directeur général de Ballard, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec le CP qui est à la tête du secteur ferroviaire nord-américain. Le programme de locomotive à hydrogène du CP permettra de construire la première locomotive de ligne pour le transport de marchandises alimentée par hydrogène et piles à combustible en Amérique du Nord. Outre les travaux de Ballard sur l'alimentation des trains de banlieue en Europe et des tramways urbains en Chine, le programme de locomotive à hydrogène du CP en Amérique du Nord souligne l'intérêt pour l'alimentation par piles à combustible à émission zéro pour les applications de traction lourde et moyenne, y compris les trains, pour lesquels il est autrement difficile de réduire les émissions. »

Note sur l'information prospective

Ce communiqué de presse contient certains renseignements de nature prospective et certains énoncés prévisionnels (collectivement, « l'information prospective ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. L'information prospective peut comporter, mais sans s'y limiter, des déclarations sur des attentes, des croyances, des projets, des buts, des objectifs, des hypothèses, et des énoncés au sujet d'événements futurs, de conditions et de résultats d'activités ou de rendement possibles. L'information prospective peut renfermer des énoncés contenant des termes tels que « vont », « anticiper », « croire », « s'attendre à », « prévoir », « devraient », « promettre » ou d'autres mots similaires qui sous-entendent des perspectives ou des résultats futurs.

Les informations prospectives de Ballard reflètent les attentes actuelles de Ballard telles qu'elles sont envisagées dans l'article 27A de la Securities Act de 1933, telle que modifiée, et l'article 21E de la Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée. Toute information prospective de ce type est basée sur les hypothèses de Ballard concernant ses prévisions financières et ses attentes envers les efforts de développement de ses produits, de sa capacité de fabrication et de la demande du marché.

Les informations prospectives du CP sont basées sur les attentes, estimations, projections et hypothèses actuelles, compte tenu des expériences du CP et de ses perceptions des tendances historiques et émergentes, et comprennent, sans s'y limiter, les attentes, estimations, projections et hypothèses relatives à : l'efficience énergétique des chemins de fer; la capacité du CP à mettre en œuvre certaines initiatives; la capacité du CP à construire la première locomotive de ligne à hydrogène pour le transport de marchandises en Amérique du Nord; la possibilité d'éliminer les émissions des trains de marchandises; les investissements futurs dans les outils et technologies de réduction des émissions de carbone et leur disponibilité; les répercussions des investissements en capital existants et prévus; la croissance économique nord-américaine et mondiale; le rendement des actifs et des équipements du CP; les lois, les règlements et les politiques gouvernementales applicables; la disponibilité de la main-d'œuvre dans les délais prévus et avec les capacités requises et son coût, ainsi que la disponibilité des services et des infrastructures et leur coût; la satisfaction des tiers de leurs obligations; les retombées prévues de la nouvelle souche de coronavirus (et de la maladie connue sous le nom de COVID-19); et les investissements de capitaux par les tiers.

Même si Ballard et le CP croient que les attentes, évaluations, prévisions et hypothèses avancées dans l'information prospective de ce communiqué de presse sont raisonnables en date d'aujourd'hui, rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes. Les conditions actuelles, économiques et autres, rendent les hypothèses, bien que raisonnables lorsqu'elles sont faites, sujettes à une plus grande incertitude.

Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à l'information prospective, puisque les résultats réels pourraient être très différents. En raison de sa nature, l'information prospective fournie par Ballard et le CP implique des risques et des incertitudes inhérents qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de l'information prospective, y compris, mais sans s'y limiter, des facteurs suivants : les changements économiques et réglementaires généraux; la confiance préjudiciable dans des tiers; la capacité de Ballard et du CP de réussir leurs plans d'affaires et à maintenir la rentabilité; les changements de stratégies commerciales; les effets de la concurrence et des pressions sur les prix; la capacité de l'industrie; les revirements de la demande du marché; les changements des prix des produits de base; l'inflation; les changements dans les lois, les règlements et les politiques gouvernementales; les changements dans les taxes et les taux d'imposition; la fluctuation des prix du carburant; les incertitudes liées aux enquêtes, aux procédures ou aux autres types de réclamations et de litiges; les conflits de travail; les fluctuations des devises et des taux d'intérêt; les restrictions commerciales ou autres modifications d'accords commerciaux internationaux; les changements climatiques; les divers événements susceptibles de perturber les opérations, y compris les phénomènes météorologiques violents tels que la sécheresse, les inondations, les avalanches et les tremblements de terre, et les attaques de cybersécurité, ainsi que les menaces pour la sécurité et la réponse des gouvernements à ces menaces, et les changements technologiques; et la pandémie créée par l'apparition de la nouvelle souche de coronavirus (et de la maladie connue sous le nom de COVID-19) et les effets qui en résultent sur les conditions économiques, l'environnement de la demande pour les besoins logistiques et les prix de l'énergie, les restrictions imposées par les autorités de santé publique ou les gouvernements, les réponses en matière de politique fiscale et monétaire des gouvernements et des institutions financières, et les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales. Pour une analyse détaillée des autres facteurs de risque qui pourraient affecter les performances futures de Ballard, veuillez vous reporter à la dernière notice annuelle de Ballard. Pour une analyse détaillée des autres facteurs de risque qui pourraient affecter les performances futures du CP, veuillez vous reporter aux « Facteurs de risque » et à l'« Analyse de la direction de la situation financière et des résultats d'exploitation - information prospective » des rapports annuels et intermédiaires du CP sur les formulaires 10-K et 10-Q.

Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date de celui-ci, et Ballard et CP n'assument aucune obligation de mettre à jour ou de publier des révisions de ces informations prospectives, sauf si les lois applicables l'exigent.

À propos de Ballard Power Systems

La vision de Ballard Power Systems (NASDAQ : BLDP;TSX : BLDP) est de fournir de l'énergie par piles à combustible pour une planète durable. Les piles à combustible PEM à émission zéro de Ballard permettent l'électrification de la mobilité, notamment des autobus, des camions commerciaux, des trains, des navires, des voitures et des chariots à fourche. Pour en savoir plus sur Ballard, veuillez consulter le site www.ballard.com.

À propos du Canadien Pacifique

Le Canadien Pacifique est un réseau ferroviaire transcontinental au Canada et aux États-Unis qui compte des liaisons directes avec des ports importants sur les côtes ouest et est. Le CP fournit à ses clients en Amérique du Nord un service ferroviaire concurrentiel avec un accès aux principaux marchés du monde. Le CP croît avec ses clients, offrant un éventail de services de transport de marchandises et de solutions logistiques ainsi qu'une expertise en chaîne d'approvisionnement. Consultez le site cpr.ca pour connaître les avantages des expéditions par le CP. CP-IR

